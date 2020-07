Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye tepki: Biz bir kaybedersek onların kaybı 10 olacaktır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanlığı Ataşehir Hizmet Binası açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı. Ekonomide kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Aziz milletim, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımı selamlıyorum. Ataşehir Hizmet Binası'nın ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bünyesinde vergi denetim kurulu başkanlığı, mali suçları araştırma kurulu gibi birimlerin yer aldığı bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Dünya ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul'un açılışını yaptığımız bu bina ile konumunu daha da pekiştireceğine inanıyorum. Koronavirüs salgını sonrası İstanbul'un da cazibesi artacaktır. Vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı işletilmesi, öngörülebilirliğin temel şartıdır. Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir hukuk devleti olduğunu bu alanda göstermekte kararlıyız. Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları, ön yargılı yaklaşımları hukuk niteliğini güçlendirerek sağlayabiliriz. Büyüme rakamları başta olmak üzere pek çok konuda ülkemizle ilgili tahminlerin hep fiili gerçekleşmelerin geride kalması, potansiyelimizin zenginliği sayesindedir. Ülkemizin çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı. Ekonomide kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz.

Salgın dönemi çalışmalarımızın karşılığının görülmesini sadece birkaç ay öteledi. Bu süreçte sanayicimizden esnaf ve sanatkarımıza, çalışanlarımıza kadar toplumun her kesiminin yanında olduk. Doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti. Son olarak özellikle salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında, ekonomi programımızı aynı kararlılıkta uygulamayı sürdürüyoruz.

Daha salgın dönemi bitmeden dünyanın dört bir yanından alternatif üretim için ülkemzideki firmalarla temasa geçilmeye başlandı. Devlet olarak girişimcilerimizin, iş dünyamızın dinamizmini destekliyoruz. Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti. AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapıları açarken Türkiye'yi dışarda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir. Ama ne yaparsa yapsınlar Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar. Biz bir kaybedersek onların kaybı 10 olacaktır. Özellikle turizmde, Türkiye'nin sağlık dahil her alanda verebileceği hizmetlerle yarışabilecek bir başka millet tanımıyoruz. Mesela İngiltere; Türkiye'yi karantinadan muaf tutarak attığı olumlu adımla her iki ülkenin kazanacağı bir yol seçti.

BAKAN ALBAYRAK: NORMALLEŞMEDE TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi döneminde yaşanan ekonomik gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ataşehir'deki hizmet binasının açılışında konuşan Bakan Albayrak, pandemi sürecinde normalleşme döneminde ekonomide olarak Türkiye'in pozitif ayrıştığını söyledi.



Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrışan bir ülke oldu. Salının etkisi en aza indirilmiş durumda. Türkiye bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Büyümenin önemli göstergesi olan PMI endeksinde yükseliş 2018 yılı Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaştı. Borsa İstanbul özelinde dünyadaki borsalara kıyasla BİST Mayıs ayında tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı ve yılbaşındaki seviyesini aşmış oldu. BİST 100 endeksinde son 11 yılın en güçlü ve en yüksek değer kazancını ortaya koydu. Sadece birkaç tanesini paylaştığım bu göstergeler Türkiye'nin pandemi döneminde ortaya koyduğu performansın, sıkıntılara rağmen, devletimizin hükümetimizin devreye aldığı tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.

Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden nasıl geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi döneminde de birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük.

Önümüzde çok uzun bir yol var. Normalleşme sürecinden hedeflerimizin üstünde çıkış yapacağız. Hizmete aldığımız binamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.