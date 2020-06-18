Son dakika... Bakan Albayrak: Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell ortaklığının küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacağını bildirdi.



Bakan Albayrak, Twitter hesabından, TVF'nin, Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TVF BAŞKANI SÖNMEZ: TURKCELL EN BÜYÜK BAŞLANGIÇ ADIMLARIMIZDAN BİR TANESİ

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez "Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük. Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi. Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım? Bunun planını yapıyoruz. TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle: