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Ekonomi
Haber Giriş: 17.06.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Az önce duyuruldu! Fransa'dan flaş Türkiye kararı

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Son dakika... Az önce duyuruldu! Fransa'dan flaş Türkiye kararı

Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı.

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağladıkları bilgiler sonucunda Türkiye'nin, Fransa'nın seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızdan turuncuya geçtiğini bildirdi.

Onaner, "Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı.

 

3 AYRI LİSTEDE DEĞERLENDİRİYOR

Fransa, salgının durumu açısından ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 ayrı listede değerlendiriyor. Yeşil listede bulunan ülkelerde virüsün aktif şekilde yayılmadığı ve Kovid-19'un varyantlarının endişe yaratmadığı, turuncu listedeki ülkelerde Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu, kırmızı listedeki ülkelerde ise virüsün aktif şekilde yayılmakla beraber varyantlarının endişe verici olduğu kabul ediliyor.

Yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanmıyor. Bu listedeki ülkelerden Fransa'ya giriş yapmak isteyen yolculardan Kovid-19 aşısı olmadığı takdirde sadece Kovid-19 testi isteniyor.

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TURUNCU LİSTEDE OLAN ÜLKELERDEN GELENLER NE YAPACAK?

Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa'ya gelmek isteyen ve Kovid-19 aşısı vurulan kişiler, ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine gerek bulunmuyor ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Kişi aşılanmadıysa Fransa'ya girişte zorunlu seyahat sebeplerinden birisinin belirtilmesi, negatif test sonucunu ibraz etmesi ve kendini 7 gün izole etmesi gerecek.

Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif Kovid-19 testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Fransa'da BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları uygulanıyor.

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