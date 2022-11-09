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Son dakika... Asgari ücret için çalışma başladı

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret#Maaş#Zam
Son dakika... Asgari ücret için çalışma başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 09:08

Çalışma Bakanlığı 2023'ün asgari ücretini belirlemek için Türkiye geneli beklentileri belirlemek üzere küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayacak bir çalışma başlattı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun 2023 asgari ücret ile ilgili beklentilerini tespit etmek için bir araştırma başlattı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de içeren araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. 2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

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#Asgari Ücret#Maaş#Zam

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