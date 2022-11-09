Gram ve ons altın fiyatlarında sert yükseliş

Haberin Devamı

Altın fiyatlarında uzun süredir görülmeyen yükseliş dalgası ortaya çıktı. Ons altın ABD dolarındaki güçsüzlük ve ABD Hazine kağıdı getirilerindeki düşüşün etkisiyle dün son 1 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Dün gram altın 1026.7 lira, ons altın ise 1716 dolara kadar yükseldi.

DOLARDAKİ TOPARLANMA ALTINDA KÜÇÜK DÜŞÜŞ YARATTI

Doların bugün hafif toparlanma göstermesiyle birlikte altın fiyatlarında sınırlı geri çekilme yaşandı.

Ons altın güne 1711 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1707 dolar, en yüksek de 1713 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1708 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Gram altın fiyatı düne göre düşük olsa da son 1 ayın zirvelerinde işlem görüyor. Gram altın güne 1020 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1018 lira, en yüksek de 1022 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1020 liradan alıcı buluyor.

Haberin Devamı

KONGRE SEÇİMLERİ DE ETKİLİ OLUYOR

ABD'de sayımı devam eden kongre ara seçimleri de piyasalar üzerinde etkili oluyor. Cumhuriyetçilerin önde götürdüğü öne sürülen kongre seçimlerinde Biden'ın egemenliği sekteye uğrayabilir.

Piyasaların bir diğer beklediği önemli gelişme ise ABD'de yarın açıklanacak olan enflasyon oranları. Enflasyon verisi Fed'in faiz artırım hızında büyük paya sahip olacak.

ANALİSTLER 1725 DOLARI HEDEF GÖSTERDİ

Analistler ABD'de Ekim ayı TÜFE oranlarının beklenenden yüksek gelmesi halinde altının ons fiyatının 1690 doların altına gelebileceğini, düşük gelmesi halinde ise 1725 dolar direncinin aşılabileceğini öne sürdü.