Son dakika... Alüminyum fiyatları 13 yılın zirvesinde

Alüminyum fiyatlarında olağanüstü yükseliş görülmeye başlandı. Alüminyum alanında lider üretim yapan ülkelerden olan Gine'de arz bozulmasının korkusu fiyatları zirveye çıkardı.

Çin'in tedarik endişelerinin artması da alüminyum fiyatlarını olağanüstü yükseltmiş oldu.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli alüminyumun fiyatı yüzde 1.6 artarak 2837.5 dolara çıktı. Bu fiyat Ağustos 2008'den bu yana görülmüş en yüksek seviye oldu.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli alüminyum kontratı yüzde 2.7 artarak 22.425 yuan/ton (3.471 dolar) ile Mart 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

GİNE'DE SİYASİ KARIŞIKLIK VAR

Gine'de oluşan siyasi karmaşa nedeniyle stoklar azalırken Çin de ürün bulamamaktan yana sıkıntı çekeceği için fiyatlar yükseliyor.

ALÜMİNYUM HER YERDE VAR

Günlük hayatımızda birçok alüminyum ürün kullanıyoruz. Markette satılan kutu içecekler, evlerde kullanılan folyolar, birçok PVC doğramanın kasasında, deodorantların içinde de alüminyum bulunuyor. Bilmeden her gün binlerce kilogram alüminyum atıklar ortaya çıkmış oluyor.

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