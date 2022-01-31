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Son dakika... Altın fiyatları faiz kıskacında

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatları faiz kıskacında

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında satış baskısı hakim olmaya devam ediyor. Fed'in faizi artırma beklentisi en çok altın fiyatlarını etkiledi.

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Altın fiyatlarında güç kaybı devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi Mart ayında artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ABD tahvil faizini ve doları desteklerken altın tarafında düşüş yarattı.

Ons altın 1800 doların altına sarkarak yeni denge arayışına girmeye başladı. Güçlenen doların etkisiyle birlikte ons altın bugün 1785 dolar seviyesine kadar geriledi.

Ons altın saat 08:23 itibarıyla 1787 dolardan alıcı buluyor.

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GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Ons altındaki düşüş hareketiyle birlikte gram altında da kayıplar ortaya çıktı. Dolar kurunun stabil seyretmesi gram altında yükseliş hareketinin ortaya çıkmasını engelliyor.

Gram altın güne 776 liradan başladı. Gün içinde en düşük 774.2 lira, en yüksek de 780.4 lira seviyesini gördü. Saat 08:23 itibarıyla 777 lira seviyesinde işlem görüyor.

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YÜKSELEN TREND ÇİZGİSİ SINIRINDA

Ikon Menkul, altın fiyatları için analizde bulundu. Ons altını teknik olarak inceleyen Ikon Menkul yükselen trend çizgisine yaklaşıldığını yorumladı.

İşte o analiz:

Geçtiğimiz hafta %2,00’ın üstünde değer kaybı yaşayan Ons Altın teknik açıdan bakıldığında 1800 bandı altına gerileyerek mavi yükselen trend çizgisine yaklaştı. Bu trend çizgisini hemen üstünde fiyatlayan değerli madende bu bölge altına olası yönelimlerde 1770 ve 1752 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak ön plana çıkmakta. Diğer yandan değerli madende olası yaşanabilecek tepki alımlarında ise 1800 ve 1810 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak. 

Destekler: 1782-1770-1752
Dirençler: 1800-1810-1822

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