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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.07.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Akbank'tan önemli açıklama... Çalışma saatlerini değiştirdiler

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Son dakika... Akbank'tan önemli açıklama... Çalışma saatlerini değiştirdiler

İki gündür sistemlerine ulaşılamayan ve teknik sorun nedeniyle hizmet veremeyen Akbank, çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Akbank 8-9 Temmuz'da 09:00-19:00 arasında aralıksız hizmet verecek.

Akbank 2 gündür devam eden sorunlarını aştı. Müşterilerine hizmet veremeyen Akbank sorunların çözülmesiyle birlikte bir dizi yeni karar aldı.
Akbank İnternet ve Akbank Mobil'in devreye girmesiyle birlikte tüm hizmetler sağlanmaya başladı.

Banka mağduriyet yaşayan müşterilerden özür dilerken şubelerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gitti.

Buna göre şubeler 8-9 Temmuz 2021 tarihinde öğle saatleri de dahil olmak üzere 09:00-19:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet verecek.

Ayrıca 06/07/2021-12/07/2021 tarihleri arasında tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank kartlarıyla yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme, görüntüleme işlemlerinden ücret alınmayacak. Alınan ücretler ise iade edilecek.

Sistemlerde erişim sorunu yaşanıyordu Akbanktan yeni açıklama geldi
Sistemlerde erişim sorunu yaşanıyordu! Akbank'tan yeni açıklama geldi

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