Son dakika: Sistemlerde erişim sorunu yaşanıyordu! Akbank'tan yeni açıklama geldi

Akbank'ın sistemlerinde dünden bu yana erişim sorunu yaşanıyordu. Bankadan gelen son dakika açıklamasıyla ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Bankanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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