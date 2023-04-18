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Son dakika... 45 bin öğretmen adayını ilgilendiriyor! Sonuçlar duyuruldu

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#Öğretmen#MEB#Sözlü Sınav
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 15:16

Millî Eğitim Bakanlığınca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 45 bin sözleşmeli öğretmenin atamasına ilişkin yaptığı sözlü sınavın sonuçları duyuruldu.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. 

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz "Türkiye Yüzyılı"nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

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#Öğretmen#MEB#Sözlü Sınav

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