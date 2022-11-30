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Singapur FTX'in peşine düştü! 275 milyon dolar zarar var

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#FTX#Singapur#Temasek Holding
Singapur FTXin peşine düştü 275 milyon dolar zarar var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 08:17

Dünyanın işlem hacmi açısından en büyük kripto para borsalarından olan FTX'in iflas etmesi üzerine Singapur Başbakan Yardımcısı Lawrence Wong açıklama yaptı. Wong "Temasek'in FTX'de uğradığı zararı ciddiye alıyoruz" dedi.

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Dev kripto para borsası FTX'in batmasıyla birlikte Singapur harekete geçti. Singapur Başbakan Yardımcısı Lawrence Wong, Temasek Holding'in FTX'in iflası nedeniyle uğradığı zararı ciddiye aldıklarını belirtti.

Singapur'un egemen varlık fonu Temasek FTX'in iflası nedeniyle 275 milyon dolar zarar etmişti.

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Wong "Temasek'in FTX yatırımında uğradığı zararı ciddiye alıyoruz. Temasek, FTX'deki zarar sonrasında yatırım süreçlerinin gözden geçirilmesi ve gelecek için dersler çıkarılması amacıyla bağımsız bir ekip tarafından yürütülecek çalışma başlattı. Ortaya çıkan zarar yönetişim sistemimizin çalışmadığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

 
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#FTX#Singapur#Temasek Holding

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