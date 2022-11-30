Singapur FTX'in peşine düştü! 275 milyon dolar zarar var

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Dev kripto para borsası FTX'in batmasıyla birlikte Singapur harekete geçti. Singapur Başbakan Yardımcısı Lawrence Wong, Temasek Holding'in FTX'in iflası nedeniyle uğradığı zararı ciddiye aldıklarını belirtti.

Singapur'un egemen varlık fonu Temasek FTX'in iflası nedeniyle 275 milyon dolar zarar etmişti.

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Wong "Temasek'in FTX yatırımında uğradığı zararı ciddiye alıyoruz. Temasek, FTX'deki zarar sonrasında yatırım süreçlerinin gözden geçirilmesi ve gelecek için dersler çıkarılması amacıyla bağımsız bir ekip tarafından yürütülecek çalışma başlattı. Ortaya çıkan zarar yönetişim sistemimizin çalışmadığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.