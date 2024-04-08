Şimşek sosyal medya ihbar ekibi kurdu... 100 büyük mükellef takibe alınacak

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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı bir süre önce başlattığı kayıt dışı ile mücadele çalışmaları kapsamında altyapı çalışmalarını tamamlıyor. Yapay zekâ ve algoritma ile ilgili denetim modelleri de kayıtdışı ekonominin bir parçası haline getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in denetime yönelik talimatları çerçevesinde başlatılan çalışmalarda oran uyumsuzluklarına yönelik analizde de hazırlıklar tamamlandı.

DÜŞÜK KDV UYGULAYAN TESPİT EDİLECEK

Makine öğrenmesi teknikleri ve sektörel karşılaştırmalar kullanılarak düzenlenmesi gereken orandan daha düşük oranda KDV hesaplanarak fatura düzenleyen mükelleflerin merkezden tespit edilmesine yönelik bir çalışma yapıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yeni metodolojilerin kullanıldığı bu denetim modelini artık sahaya indirmeye hazırlanıyor. Bu çalışma ile özellikle temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak amacıyla uygulanan düşük KDV oranlarını istismar edenler tespit edilecek.

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100 BÜYÜK MÜKELLEF İÇİN TESPİT YAPILDI

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın oran uyumsuzluğuna yönelik yaptığı merkezi analiz çalışması; belli bir NACE’deki mükelleflerin sektörel olarak karşılaştırmaları ve aykırı verilerin çeşitli algoritmalarla tespit edilmesine dayanıyor. NACE kodu meslek gruplarını ifade ediyor. Örneğin perakende ticaret meslek grubu adı olurken, NACE kodu ile mükellefin hangi alanda faaliyet gösterdiği tanımlanıyor. Perakende ticaret başlığı altında örneğin 47.11.01 bakkal ve marketleri tanımlarken, 47.11.02 süpermarketleri kapsıyor. Vergi Denetim Kurulu yaptığı analiz sonucunda yaklaşık 100 büyük mükellefi test amaçlı incelemek amacıyla sahaya inecek.

HATALI ORAN UYGULAMASI NE ANLAMA GELİYOR

Aynı mahiyetteki ürün teslimine veya hizmete ilişkin mükelleflerin aynı KDV oranlarını uygulaması gerekiyor. Bir ürün veya hizmetin KDV oranının belirlenen orandan daha düşük uygulanması KDV oranının hatalı uygulandığı anlamına geliyor. Mükellefler KDV oranlarını olması gerekenden düşük uygulamak suretiyle hem ödenmesi gereken KDV tutarlarını azaltmayı hem de piyasada fiyat avantajı sağlamayı amaçlıyor.

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FATURALARDAN TESPİT EDİLİYOR

Yürütülen çalışmalarda, dijital teknolojiler kullanılarak düzenlenen faturalarda yer alan ürün veya hizmete ‘doğru KDV oranın uygulanıp uygulanmadığı’ mükellef bazında kontrol edilebiliyor. Yapılan risk analiz çalışmalarında özellikle; inşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri, plastik ve kauçuk toptan ticareti yapan mükellefler ile bilgisayar programlama sektörlerinde faaliyet gösteren mükelleflerin KDV oranlarını düşük göstererek hatalı uyguladıkları tespit edildi.

RİSKLİ MÜKELLEFLER İÇİN DE ÇALIŞMA VAR

Haziran ayından itibaren yeni nesil bir pos makinesi konulması planlanıyor. Kayıtdışı çalışan işletmelere dair algoritmalar geliştirilecek. Yapay zeka ile herhangi bir şehrin işlek restoranında bütün gün su, ekmek, et fişi kesildiğinde algoritma Maliye’ye haber verecek.

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MEHMET ŞİMŞEK’İN İHBAR TİMİ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sosyal medyadaki ihbarlar için sosyal medya ekibi kurduğu öğrenildi. Geçen yıl Şimşek, bir vatandaşın KDV’yi eksik yansıtan bir esnafla ilgili yazdığı yazıya yanıt vererek, “Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir” demişti. Bir vatandaş dönerciden aldığı fişte KDV’in yüzde 1 olarak yazıldığını fark edince bu durumu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.