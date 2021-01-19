Şimdi gözler Twitter’da

Türkiye’de faaliyet yürütmek isteyen sosyal medya platformları artık ülkede temsilci bulundurmak zorunda. Bu konuda daha önce Google, TikTok, Spotify, Netflix ve LinkedIn temsilci ataması yapacağını duyurmuştu.

Dün Facebook da Türkiye’de temsilci atama kararı aldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram’ın, Türkiye’de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, “Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz” dedi. Facebook tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik.

Karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Türkiye’de temsilci bulundurmaları için sosyal ağ sağlayıcılarına verdiği sürede yeni bir aşamaya geçiliyor. Türkiye’de henüz temsilcilik açmayı kabul etmeyen Twitter gibi şirketlere bugüne kadar sırasıyla önce 10 milyon TL sonrasında 30 milyon TL olmak üzere toplamda 40 milyon TL ceza kesilirken, bugün itibariyle ise şirketlere reklam yasağı uygulanmaya başlanacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için Sulh Ceza Hakimliğine başvurabilecek.