Sigortası olmayan sefere çıkamayacak

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Turizm sezonu açıldı, turist taşıyan gezi teknelerine sigorta zorunluluğu da başladı. Sigorta yaptırmayan sefere çıkamayacak. Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, 12 ve üzeri yolcu taşıyan, deniz turizminde kullanılan gezi, eğlence amaçlı tekne, yatlar, ticari yatlar, günübirlik gezi teknelerinin zorunlu sigorta kapsamına alındığını söyledi.

Yolcu taşıyan tüm deniz araçlarının olası kazalarda yolcuların ve mürettebatın uğrayacakları bedeni zararlara, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlara ve teknelerin çevreye verecekleri zararlara karşı sorumluluk sigortası ile zorunlu sigortalanmaları gerektiğini ifade eden Teker, “Geçen yıl yapılan düzenleme gezi teknelerine sigorta zorunluluğu getirildi. Sigortası olmayan tekneler sefere çıkamayacak. Artık bütün deniz araçları sigortasını yaptırmak zorunda. Sezonun başındayız. Gezi tekneleri liman başkanlarından denize elverişlilik belgesini almak zorunda. Bu belgeler arasında sorumluluk sigortası da bulunuyor. Liman başkanları sıkı takibini yapıyor. Liman başkanları gerekli teminata sahip olmayan deniz araçlarının seferlerine müsaade etmiyor” dedi.

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Ufuk Teker

3 BİN TEKNE SİGORTALANACAK

Ufuk Teker, hangi teknelerin zorunlu sigorta kapsamında olduğu hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi: “Bodrum, Marmaris, Antalya gibi turistik bölgelerde günü birlik gezi düzenleyen tekneler var. Haftalık sefer yaparak hem liman bölgelerinde hem de Yunan adalarına gezi düzenleyen guletler var. Ayrıca yatlar var. Bunların sayısı ise 3 bini buluyor. Bu tekneler her yıl 3.5 milyon turist taşıyor. Bu teknelere artık zorunlu sorumluluk sigortası uygulaması getirildi. Bu teknelerden sigortası olmayan sigortasını yaptıracak, teminat limitleri düşük olan da teminatlarını artıracak. Böylece turistler tatillerini sigorta güvencesi içinde geçirecek.”