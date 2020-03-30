Sigortalılara 30 Nisan’a kadar ek süre

Bu çerçevede de Bakanlık, sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanmasını istedi. Duyuruda, sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak prim ödemelerinde yaşanması muhtemel gecikmelerde sigorta şirketlerinde poliçelerin hemen iptal edilmeyip, ödemelerin yapılabilmesi için ilave olarak bir ay süre tanınması gerektiği belirtildi. Duyuruda, trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesine yönelik de alınacak tedbirler şöyle sıralandı: “Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu trafik sigortası yaptırılması veya yenilenmesinde yaşanabilecek olası gecikmeler göz önünde bulundurularak, 30 Nisan tarihine kadar, sigorta şirketleri ilave prim uygulaması yapamayacak, hasarsızlık indirim hakkı kullanımı olumsuz etkilenmeyecek.”