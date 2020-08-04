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Sigorta
Haber Giriş: 04.08.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

TSEV’den sigortacılık mesleğini seçenlere eğitim

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TSEV’den sigortacılık mesleğini seçenlere eğitim
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Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV), temel sigortacılık ve sektör denetiminin temel ilkelerini öğrenmek isteyen İK ve eğitim birim çalışanlarından uzman yardımcısı, uzman ve yönetici adayları pozisyonlarına kadar olan deneyim skalasındaki kişiler için sigortacılığa giriş eğitimi veriyor.

Eğitimler 12-13-14 ve 15 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Eğitime katılacaklar “Sigortaya Giriş; Risk ve Sigorta, Sigortanın Temel Kuralları ve Temel Prensipleri, Sigorta İşletmeciliği, Reasürans, Sigorta Hukuku, Sigorta Şirketlerinin Temel Mali Tabloları, Branşlar, Sigorta ve Emeklilik Sektörü ile İlgili Kurumlar” ana başlıkları ile ilgili eğitim görecek. İlandır...

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