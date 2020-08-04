TSEV’den sigortacılık mesleğini seçenlere eğitim

Eğitimler 12-13-14 ve 15 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Eğitime katılacaklar “Sigortaya Giriş; Risk ve Sigorta, Sigortanın Temel Kuralları ve Temel Prensipleri, Sigorta İşletmeciliği, Reasürans, Sigorta Hukuku, Sigorta Şirketlerinin Temel Mali Tabloları, Branşlar, Sigorta ve Emeklilik Sektörü ile İlgili Kurumlar” ana başlıkları ile ilgili eğitim görecek. İlandır...