Tekne sigortanızı yaptırdınız mı?

Farklı kullanım amaçları olan tekneler, hem deniz hem de karada bir çok risk altında. Yangın, yıldırım infilak, kötü niyetli hareketler, hırsızlık gibi olası durumlar ile beraber korsanlık, kazanların patlaması, şaftların kırılması gibi kazalar da uzak değil.

Deniz araçları sigortası; hangi boyutta ve hangi kullanım amacı olursa olsun tekneleri teminat altına alıyor.

Teknede meydana gelebilecek herhangi bir sorunun maddi karşılığını sigorta şirketi ödüyor.

Herhangi bir hasar anında

- Deniz raporu,

- Kaza ile ilgili güverte ve makine jurnallerinin onaylı kopyaları,

- Denize elverişlilik belgesi,

- Kaza ile ilgili sınıflama kurumu raporu,

- Yürürlükte bulunan sınıf (klas) belgesi; sınıf belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl araçları için ise, A-2 maddesinde belirtilen esaslara uyulduğuna ilişkin belge,

- Ekspertiz ve/veya dispeç raporu,

- Gemi adamları donatımında asgari emniyet belgesi,

- Gemi adamları listesi,

- Zarara ilişkin proforma fatura, makbuz vb. belgelerin sigorta şirketine verilmesi gerekiyor. İlandır...