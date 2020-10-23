Tarım sigortasız olmaz!

Fırtına nedeniyle seraların örtüleri ve camları parçalanırken dolu ekili alanlara büyük zarar verdi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 6 bin dönüm sera ve narenciye bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, afetin yaklaşık 6 bin dönüm narenciye ve sera alanında etkili olduğunu söyledi. Hidayet Kökce, “Afetten dolayı zarar gören plastik seralarımızı yenileyeceğiz. Ama cam seralarımızın tamiratı çok uzun süre aldığı için bu sezon yetişmeyebilir. Çünkü afet ilçenin bir tarafından öbür tarafına kadar geniş bir alanda etkili oldu. Toparlanmamız zaman alacak” dedi.



SERA SİGORTASI’NIN YÜZDE 50’SİNİ DEVLET KARŞILIYOR



İklim değişikliğinin bir sonucu olan bu tür doğal afetler, tarım sigortalarının da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sera Sigortası sadece dolu ve fırtınada değil, deprem, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu risklerini de teminat kapsamına alıyor. Hasar gerçekleştikten sonra ise 1 ay içinde ödeme yapılıyor. Sera sigortasında, poliçede yazılı primin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin yüzde 25’i peşin alınıyor; kalan yüzde 75’i de vadeli olarak 1 Ağustos-31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın Mayıs ayı sonu; 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise Kasım ayı sonu tahsil ediliyor.



BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DA VAR



Tüm bitkisel ürünler için; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı; dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı teminat kapsamına alınabiliyor. Bitkisel Ürün Sigortasında da poliçede yazılı primin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor. Meyve ürünlerinde, dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, sadece don teminatında primin 2/3’ü devlet tarafından karşılanır. Müşterek sigorta seçenekli poliçelerde, devlet prim desteği tutarı standart müşterek sigorta için verilen tutar kadardır. Ağaç/Fidan Sigortaları poliçelerinde ise sigortalı tarafından ödenecek olan primin yüzde 15’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilebiliyor. İlandır...