Son dakika haberi: Büyük hazırlık! Türkiye'de ilk kez lityum üretilecek

Son dakika haberi.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek. Şu an içinde bulunduğumuz tesisle alakalı gerçek maliyetler henüz çıkmadı. Çalışmalar devam ediyor. Bugünden maliyetle alakalı çalışmayı söylemek doğru olmaz. Ama şunu söyleyebiliriz, ekonomiktir. İthal ettiğimiz ürüne göre daha ekonomik olacağını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Yerli otomobille ilgili olarak Bakan Dönmez "Yerli otomobil bir ortak girişim grubunun sonucu. Geçtiğimiz aylarda fabrikanın temeli atıldı. Biz kendilerine, bataryada kullanılacak lityumun teminini yapabileceğimizi söyledik. 500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye’de üretir hale geleceğiz. Üretilecek lityum karbonatın tonu 20 bin dolar" dedi.

"YENİ KEŞİFLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA PAYLAŞACAĞIZ"



Bakan Dönmez "Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir keşif vardı. O dönemde biz iki katmanda çalışmalarımızı yaptığımızı söylemiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde bir keşif yakalanır ve tespit yapılırsa Cumhurbaşkanımızla birlikte paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

"DOĞU AKDENİZ'DE BİZ MASADAYIZ"

Doğu Akdeniz'deki karbon arama faaliyetlerine ilişkin olarak Bakan Dönmez "Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda karbon arama faaliyetlerini yoğunlaştırdık. Şu anda 2 sondaj gemimiz var. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz’deki programına devam edecek. Bizim, kimsenin malında gözümüz yok. Diyalog süreci devam ediyor. Navtex sürecinde, diplomasi sekteye uğramadı. Biz masadayız." dedi.