Sizin ve sevdiklerinizin ‘hayat’ı sigortayla güvencede

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), son açıkladığı verilere göre, 2019 yılında hayat branşı %64.1 büyüdü. Enflasyonla kıyaslandığında reel prim artışının %46.8 olduğu hayat branşı, geçen yıl son 10 yılın en yüksek büyüme oranını sergiledi.



Ancak, son zamanlarda hayat sigortasında önemli gelişmeler dikkat çekiyor. Tüketicilerin bu yıl kredili hayat dışındaki ürünlere de ilgisi artıyor. Bu ürünler arasında eğitim sigortası, birikimli hayat sigortası, prim iadeli hayat sigortası ve kritik hastalıklar sigortası geliyor. Şemsiye Dergisi de hayat sigortasındaki gelişmeleri mercek altına aldı.



Türkiye’de hayat sigortası satışlarına bakıldığında, sektörde hayat branşındaki üretimin önemli bir kısmı, bankaların verdikleri kredilerle birlikte yapılan hayat sigortası satışlarından oluşuyor. Hayat sigortası satışlarında (ferdi + grup) toplam dağıtım kanalları içinde banka kanalının payı yaklaşık %80 düzeyinde. Bankaları %10 ile acente ve broker kanalı izliyor. Toplam ürün satışlarında ise ağırlığı, ‘uzun süreli hayat’ ve ‘yıllık hayat’ alıyor.

SİGORTANI YAPTIR; EVİNİ KAYBETME



Bireylerin bankalardan kredi aldıklarında yapılan ‘kredili hayat sigortaları’, toplumda zaman zaman tartışma konusu. Sigortanın önemini özellikle de başta tüketici dernekleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü sigortayı kredi kullanırken ödenen ‘dosya masrafı’ gibi bir maliyet unsuru olarak görmek doğru değil. Sigorta, tüm taraflara büyük yarar sağlıyor. Banka müşterisi, sakatlık, maluliyet vb. gibi durumlarda kendisini, vefatı halinde de geride kalan sevdiklerini güvence altına alarak, kredi borcunun bankaya ödenmesini sağlıyor. Böylece, bireylerin satın aldığı konutu kaybetme riski de ortadan kalkıyor.

‘İYİ İHTİMALLERİN SİGORTASI’ BANKA KANALINDA ÇOK SATILIYOR

Bankasürans kanalından hayat sigortası satışlarında artan bir büyüme gözlemlediklerini belirten AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, “Serbest hayat satışlarında, her geçen yıl artan bir satış trendi söz konusu. Bu büyümede, sigorta müşterilerinin artan bilinci, dijitalleşme ve alternatif dağıtım kanallarının yaygınlaşması etkili. AvivaSA özelinde de ‘İyi İhtimallerin Sigortası’, geçen seneye göre bankasürans kanalında en çok satış artışı gösteren ürün oldu” diye konuştu.

Eğitim sigortalarına ilgi artıyor

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı da konuyla ilgili şunları söyledi: “Bankasürans kanalından hayat sigortası satışları olumlu seyrediyor. Ancak, satışların ağırlıklı kısmı kredili hayat sigortası satışlarından oluşuyor. Kredili hayat dışında tüketicilerin son dönemlerde prim iadeli hayat sigortaları ile eğitim sigortalarına ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Biz de Vakıf Emeklilik olarak kredili hayat dışındaki ürünlere ilginin artması için tüketicilerin bu ürünler hakkında bilgi ve bilinç düzeyinin artması gerektiğine inanıyor; bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

HANGİ HAYAT SİGORTASI ÜRÜNLERİ EN YAYGIN?



Yıllık Hayat: Sigortalının belirlenen sigorta süresi içinde (sigorta süresi 1 yıl) vefatı durumunda, lehtar(lar)ına başlangıçta belirlenen teminat tutarını ödüyor. Vefat teminatının yanı sıra iş göremezlik, tehlikeli hastalık, vb. riskler için de teminat verilebiliyor.

Uzun Süreli Hayat: Sigortalının belirlenen sigorta süresi içinde (sigorta süresi 1 yıldan fazla) vefatı durumunda, lehtar(lar)ına başlangıçta belirlenen teminat tutarını ödüyor. Vefat teminatının yanı sıra iş göremezlik, tehlikeli hastalık, vb. riskler için de teminat verilebiliyor.



Prim İadeli Hayat Sigortası: Sigorta süresi sonunda risk gerçekleşmemişse primler sigortalıya geri ödeniyor.



Birikimli Hayat: Risk teminatı ile birlikte birikim sağlamak amacıyla düzenleniyor ve teknik faiz oranında getiri garantisi veriyor.



Kritik (Tehlikeli) Hastalıklar Sigortası: Kanser, kalp krizi, multipl skleroz, felç vb. tehlikeli hastalıklara karşı sigortalıya güvence sağlıyor.

Eğitim Sigortası: Çocuk sahibi bir bireyin, vefat ve sakatlık gibi hayati risklerini teminat altına alıyor ve çocuklarının eğitimine aynı şartlarla devam edebilmesini sağlıyor. İlandır...