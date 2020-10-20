Sigorta sektörü fidan bağışında 50 bine koşuyor

Hatay’ın yeniden yeşertilmesi için sosyal medyada fidan bağışı için başlatılan meydan okuma sigorta sektörün de yoğun ilk gördü. İlk gün sadece birkaç saat içinde 15 bin fidan bağışına imza atan sektördeki meydan okuma devam ediyor. Meydan okumanın 2. gününde sektör 30 bin adedin üzerinde fidan bağışına imza attı. Üç günde yapılan toplam fidan bağışı 50 bine yaklaştı.



BAĞIŞLAR SÜREKLİ ARTIYOR



İkinci günde Anadolu Sigorta’nın meydan okumasını 2750 fidan bağışı ile kabul eden Allianz Türkiye “Daha yaşanabilir bir dünya için çalışıyoruz. Hepimizin nefesi, kuşların evi ve gelecek nesillerin mirası için Hatay’a 2750 adet fidan bağışlıyoruz” diyerek Aksigorta’ya meydan okudu. Meydan okumaya hızlı bir şekilde cevap veren Aksigorta, 2810 fidan bağışı yaptı ve Groupama Türkiye’ye çağrıda bulundu. Bugüne kadar fidan bağışı yapan şirketler arasında Allianz Türkiye, Axa Sigorta, Türk Nipon Sigorta, HDI Sigorta, Quick Sigorta, Türkiye Sigorta, Doğa Sigorta ve Anadolu Sigorta gibi sektörün önde gelen şirketleri yer aldı. İlandır...