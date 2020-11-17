Otomobilinizin kasko değerini biliyor musunuz?

Kasko yaptırarak araçlarını tam güvenceye alan sürücüler istenmeyen durumlar karşısında tüm zararlarını tazmin edebiliyor. Maddi hasarlı trafik kazalarının bir kısmı onarımla kurtarılırken aracın kullanılmaz hale gelmesi neticesinde perte ayırmak da mümkün oluyor.

Perte ayrılan otomobillere ödenecek tutarlar ise Türkiye Sigorta Birliği sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.

Sıfır otomobillerde bir yaşına kadar rayiç bedeli ne ise o ödenirken ikinci yaşına giren otomobillerde bazı hesaplamalar yapılarak fiyat veriliyor.

Kimsenin başına gelmesini istemediği pert olayında sigorta şirketinin ödeyeceği maksimum tutarları öğrenmek için şu linki tıklamanız gerekiyor: https://www.tsb.org.tr/kasko-deger-listesi.aspx?pageID=631

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