Kredi çekerken neden Hayat Sigortası yaptırmalıyız?

Bankalardan kredi almak istediğinizde bankanın kredi çekme koşulu olarak öne sürdüğü hayat sigortası banka için bir ödeme güvencesi olduğu için banka tarafından talep edilen bir sigorta. Hayat sigortası, başınıza bir şey gelmesi durumunda kredi borcunun ödenmeye devam edeceğini de garanti eden bir sigorta. Yani banka kendini güvenceye altına alıyor. Hazırlanan sigorta poliçesinde hayat sigortasının hangi durumlarda devreye gireceğinin bilgisi detaylı olarak yer alıyor. Kredili hayat sigortası banka adına güvence sağlamasının yanı sıra yakınlarınız için de güvence sağlıyor. Çünkü sigortalının vefat etmesi durumunda banka sigorta şirketinden kalan borcun ödenmesini istiyor. Bu sayede hem mirasçılar mağdur olmazken, hem de banka vermiş olduğu krediyi sigorta şirketinden tahsil ediyor. Hayat sigortasında primler yaş yükseldikçe artıyor.

TÜKETİCİ İSTEDİĞİ ŞİRKETTEN YAPTIRABİLİR

Bankaların kredi çekecek vatandaşlardan istediği ‘Hayat Sigortası’ şartı ise tüketicilerin hayat sigortasını nereden yaptıracağı konusunu yeniden gündeme getirdi. Çünkü bu konuda uzun bir süredir acenteler ve bankalar arasında ciddi bir rekabet var. Kredili hayat sigortalarında tüketicinin sigorta şirketi seçiminde özgür olması ve kredi aldığı bankanın çalıştığı sigorta şirketleri dışındaki şirketlerden de sigorta yaptırma serbestliği olduğunu unutmamak gerekiyor. Bankaların kredi çeken tüketiciye sigortayı kendisinden yaptırması konusunda baskı yapması kanunen yasak.

KREDİLİ HAYAT SİGORTASI YAPTIRMANIN FAYDALARI

‘Kredili hayat sigortası’nda banka müşterisi, sakatlık, maluliyet vb. gibi durumlarda kendisini, vefatı halinde de geride kalan sevdiklerini güvence altına alıyor.

Bireylerin kredi borcunun bankaya ödenmesini sağlıyor. Böylece bireyin kredi ile satın aldığı konutu kaybetme riski ortadan kalkıyor. İlandır...

