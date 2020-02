Kasko yaptırın, güvende olun

Trafikte her an kaza riski ile karşı karşıya kalınıyor. Zorunlu Trafik Sigortası dışında araca kasko yaptırılarak araçla ilgili tüm riskler güvence altına alınıyor. Kasko isteğe bağlı olarak yapılan sigorta olarak öne çıkıyor.



Zorunlu Trafik Sigortası yalnızca, gerçekleşen çift taraflı trafik kazalarında karşı tarafın hasar ödemesini karşılarken, Kaskolar trafik poliçelerinden farklı olarak, poliçe sahibinin kendi aracının hasarını da kısmen veya tamamen karşılar. Kasko sigortasının teminatları yapılacak poliçeye göre belirleniyor. Ana teminatlar sigorta şirketi tarafından standart olarak poliçe kapsamında sigortalıya veriliyor. Bunun yanında ek teminatlar ise ilave ücret dahil edilerek poliçeye eklenebiliyor.



KAZA, YANGIN, ÇALINMA GÜVENCE ALTINDA



Kasko ile aracın başına gelecek her türlü riskin tazminatı alınıyor. Poliçedeki teminatlar dahilinde oluşacak hasarlar, yangın, çalınma gibi sorunlarda sigorta şirketi ödemesini aracın sahibine yapıyor.



Kasko fiyatları aracın markası, modeli, sürücüsünün geçmiş yıllardaki trafik kazası sayısı gibi etkenlerle değişebiliyor. Standart paketin üstünde ek paket istendiğinde cüzi miktarlarda yansımalarla ek teminatlara da sahip olunuyor.

KASKODAN YARARLANMAK İÇİN NELER YAPILMALI?



Araçla ilgili yaşanan hasar veya herhangi bir olumsuzluk anında doğrudan sigorta sigorta şirketi ile iletişime geçmek gerekiyor. Oluşan hasara ilişkin bilgiler doğru şekilde sigorta şirketine aktarılmalı. Ardından sigorta şirketi tarafından gönderilecek eksper araçtaki hasarın boyutunu tespit eder. İnceleme yapılmasının ardından sigorta şirketi aracın hasarına göre ücreti hesaba geçer ya da anlaşmalı olan servise ödemeyi yapar. Aracın çalınması halinde ise aracın o andaki rayiç bedeli neyse sigorta şirketi ödemeyi yapıyor.



ANA TEMİNATLAR



Aracı çarpma ve araca çarpılması

Yangın

Çalınma ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi



EK TEMİNATLAR



Enflasyon teminatı

Deprem teminatı

Terör teminatı

Sel ve su baskını teminatı

Ferdi kaza teminatı

Ferdi kaza deprem teminatı

İhtiyari mali mesuliyet teminatı

Hukuksal yardım teminatı

Eskime payı düşmeme teminatı

Kullanım kaybı teminatı

Yardım hizmet paketi teminatı

Hasar ikame teminatı

Alevsiz yangın teminatı

Kilit sistemi teminatı

Yurtdışı teminatı