Kasko mekanik hasarları karşılar mı?

Otomobili olanlar tercihlerine göre aracını teminat altına almak için kasko sigortası yaptırıyor. Çarpma, çarpılma, hırsızlık, yangın, sel, terör olayları, deprem, fırtına gibi nedenleri karşılayan kasko mekanik hasarları da karşılıyor.

Mekanik hasarları kaskonun karşılaması için aracın maddi hasarlı bir kazaya karışması gerekiyor. Kaza sonrasında ortaya çıkan mekanik hasarlar kasko şirketi tarafından karşılanıyor. Kaporta kısmına gelen hasarlardansa mekanik hasarların onarım fiyatları oldukça yüksek oluyor. Yedek parça, işçilik gibi yüksek tutarlı işler eğer kasko sigortası yoksa büyük maddi yıkımlara neden olabiliyor.

Maddi hasarlı kaza sonrasında ortaya çıkacak mekanik hasarlar kasko şirketi tarafından tespit edilip tamiratı ya da değişimi gerçekleştiriliyor. Eğer onarım fiyatı aracın rayiç fiyatının belli kısmına ulaşıyorsa araç perte ayrılabiliyor. İlandır...