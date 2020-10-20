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Sigorta
Haber Giriş: 20.10.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Aracınız arızalandı mı? İkame araç alabilirsiniz

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Aracınız arızalandı mı? İkame araç alabilirsiniz
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Kaskolu otomobili arızalanıp yolda kalanlar çekici ile yetkili servis ya da tamirciye aracını çektirdikten sonra ikame araç hizmetinden yararlanabiliyor.

Aracı yolda arızalananlara yönelik olarak kasko şirketleri kolaylık sağlamaya devam ediyor. Arızalandığı noktadan en yakın servis ya da tamirciye çekilen araç tamir süresi eğer uzun sürecekse sigortalı ikame araç hizmetinden yararlanıyor.

İkame aracı tahsis edilen sigortalı gideceği yere konforlu şekilde seyahat ederken aracı da bıraktığı servis ya da tamircide onarılıyor.

ASİSTAN HİZMETİ ÖNEMLİ

Kasko sigortası alınırken asistans hizmetine dikkat edilmesi gerekiyor. Olumsuzlukların giderilmesi için kullanılan asistans hizmetleri yolda başınıza gelebilecek tüm sorunların önüne geçiyor. İlandır...

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