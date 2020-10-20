Aracınız arızalandı mı? İkame araç alabilirsiniz

Aracı yolda arızalananlara yönelik olarak kasko şirketleri kolaylık sağlamaya devam ediyor. Arızalandığı noktadan en yakın servis ya da tamirciye çekilen araç tamir süresi eğer uzun sürecekse sigortalı ikame araç hizmetinden yararlanıyor.

İkame aracı tahsis edilen sigortalı gideceği yere konforlu şekilde seyahat ederken aracı da bıraktığı servis ya da tamircide onarılıyor.

ASİSTAN HİZMETİ ÖNEMLİ

Kasko sigortası alınırken asistans hizmetine dikkat edilmesi gerekiyor. Olumsuzlukların giderilmesi için kullanılan asistans hizmetleri yolda başınıza gelebilecek tüm sorunların önüne geçiyor. İlandır...