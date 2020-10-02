Anadolu Sigorta’ya 7 yarışmadan 9 ödül

Şirket bu etkinliklerden 9 ödülle dönmeyi başardı. Anadolu Sigorta’nın kazandığı ödüller şöyle: “The Hammers Awards’da Sigortacılık Sektörü dalında En İyi Pazarlama Takımı Ödülü. Good Life Brand’da Sigortacılık kategorisinde Anadolu Sigorta yer aldı. IDC Türkiye CIO Ödülleri BT Maliyet Kategorisi’nde AS’lı yapay zeka ile görüntüden hasar tahminleme ödülü aldı. IDC Türkiye CIO Ödülleri İşin Geleceği-Yetenek Yönetimi Kategorisi’nde veri analiste yetiştirme programı, Stevie Awards’da Sigorta Çözümü Kategorisi’nde müşteri analitiği (MAT) projesi ile Gold Stevie ödülü aldı. Yine Stevie Awards’da Yılın En İyi Ürünü veya Hizmeti Kategorisi Finansal Hizmatlar’da Uçuşum Güvende Sigortası ile Silver Stevie ödülünün sahibi oldu. Trust İstanbul’da En Güvenilir Sigorta Şirketi Ödülü. Brand Finance Türkiye’nin En Değerli Markaları Sigortacılık Kategorisi’nde Türkiye’nin En Değerli ve Güçlü Sigorta Markası seçildi. Şirket ayrıca Yılın Seçilmiş Ürünü Sigorta Kategorisi’nde Uçuşum Güvende Sigortası ile ödül aldı.” İlandır...