Sigorta sektörü Giresun ve Rize’deki sel felaketinin yaralarını sarıyor

TSB açıklamasına göre, sigorta şirketleri Giresun ve Rize’de yaşanan sel felaketlerinin yaralarını sarmak ve sigortalılarının ekonomik kayıplarını karşılamak için tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı.



Açıklamasında görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilediğini belirtti.



Benli, arama çalışmaları devam eden vatandaşlara da bir an önce ulaşılmasını temenni ettiğini ifade ederek, “Ülkemize ve bölge halkına geçmiş olsun.” değerlendirmesinde bulundu.



Sigorta sektörünün afetlerin ardından yaraları sarmak için hemen çalışmalara başladığına değinen Benli, şunları kaydetti:



“Vatandaşlarımızın yaşamını etkileyen olağanüstü durumlarda, yaraların en kısa sürede sarılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına hızla adımlarımızı atıyoruz. Giresun ve Rize’de yaşanan sel felaketlerinin ardından da sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar ödemelerinin yapılması için çalışmalarımıza başladık. Veriler, maalesef, gösteriyor ki, her iki ilimizde de sigortalılık oranları oldukça düşük seviyede.



Giresun’da 101 bin 750 adet konut varken doğal afetlere de koruma sağlayan yangın poliçesine sahip konut ve işyeri sayısı 19 bin 138. Rize’de ise 74 bin 910 adet konut bulunuyorken yangın poliçesine sahip konut ve işyeri sayısı 10 bin 418. Buna karşılık sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu toplam teminat tutarı yaklaşık 5 milyar TL. Kasko sigortasına ilişkin veriler incelendiğinde ise Giresun’daki araçların yüzde 25’i ve Rize’deki araçların yüzde 23’ünün kasko sigortası bulunduğu görülüyor.”



"SEKTÖR OLARAK SİGORTALILARIN YANINDA OLMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZDUR"



Benli, sigorta sektörünün, zor dönemlerde toplumsal dayanışmanın sağlanmasındaki rolünü vurgulayarak, “Sigorta şirketlerinin hasar eksperlerinin, ihbarda bulunan sigortalıların zararlarını tespit etmesinin ardından, hasar ödemelerinin en kısa sürede sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız. Bu konuda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) sevk ve iş birliği ile tüm paydaşlarla süreci sigortalılar lehine en hızlı şekilde yönetme çabası içerisindeyiz. Sektör olarak sigortalıların yanında olmak en büyük sorumluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı.



Sigorta poliçesi alırken, teminatların iyi incelenmesi gerektiğini, doğal afetlere ilişkin teminatların yer alıp almadığının kontrol edilmesinin önem taşıdığını kaydeden Benli, selin yaşandığı illerde tarım ürünleri, hayvanları, evi, iş yeri veya aracı hasar gören sigortalıların hasar tespit işlemleri için sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi ve işlemlerinin başlatılması gerektiğinin de altını çizdi.