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'Sıfır kilometre' operasyon! Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu

#Otomobil#Tekel#Satış
Sıfır kilometre operasyon Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu

Karabük merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla 51 kişi hakkında SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alınmak üzere gözaltı kararı verildi. 51 şüpheli ise TCK’nin 237. maddesi uyarınca ‘fiyatları etkileme’ suçu kapsamında gözaltına alındı.

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SON dönemlerde araç fiyatlarında yaşanan fahiş fiyatlarla ilgili yapılan çalışmalarda bayilerin de içerisinde olduğu ‘vurgun’ çarkı ortaya çıkarıldı. Bayilerin, sıfır kilometre araçları galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişilere topluca sattığı, toplanarak stoklanan araçların ise ‘sıfır araç liste’ fiyatının çok üzerinden piyasaya sürüldüğü belirlendi. Karabük Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı’nca otomobil stokçularına yönelik 50 ilde başlatılan soruşturma kapsamında 226 şüpheli talimatla ifadeye çağrılırken, SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alınmak üzere 51 şüpheli ise TCK’nin 237. maddesi uyarınca ‘fiyatları etkileme’ suçu kapsamında gözaltına alındı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de çok bilinen galerici ve otomobil bayi yetkililerinin de şüpheliler arasında olduğu kaydedildi.

STOKÇULARA TAKİP

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Bayilerde bulunmayan sıfır kilometre araçların galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından toplanarak stoklandığı ve piyasada tekel oluşturulduğu iddiaları üzerine Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Karabük Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada, “araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisi ile açıklanamayacağı, fiyat artışının vatandaşın talebinden veya arz yönündeki eksiklikten kaynaklanmadığı, aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulan piyasada araçların fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasından kaynaklandığı” bilgilerine ulaşıldı. Ayrıca sıfır kilometre otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinden fiyatla satışa sunulduğu, ikinci el otomobil fiyatlarının dahi aynı marka ve model sıfır kilometre otomobil fiyatlarının üzerine çıktığı da belirlendi.

Sıfır kilometre operasyon Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu

VURGUN NASIL YAPILDI?

Yapılan incelemelerde, bilinen birçok otomobil bayisi, araç galerisi, otomobil satıcısının içerisinde bulunduğu ‘fiyat vurgunu’ yöntemi de deşifre edildi. Emniyet ve savcılığın stokçulukla ilgili tespitleri şöyle :

- Bayiler, gelen sıfır kilometre araçları bayi fiyat listesi üzerinden piyasaya sürmek yerine (vatandaşa satış), ikinci el satışı da yapan bayilere veya galericilere satıyor.

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- İkinci el satışı yapan bayiler veya galericiler sıfır kilometre araçları toplayarak tekel oluşturuyor.

- Araç stoğu yapan kişiler daha sonra bayi fiyat listesinin çok üzerinden otomobilleri fahiş fiyatla satışa çıkarıyor.

- İkinci el otomobil fiyatları bile aynı marka ve model sıfır kilometre otomobillerin bayi fiyat listesinin üzerine çıkartarak satışa sunuluyor.

- Araçları fahiş fiyat ile satan ikinci el bayileri ve galericiler, sıfır kilometre araçları piyasaya sürmek yerine kendilerine topluca satan bayilere ise kâr payı olarak elden para veriyor.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

KARABÜK Valiliği’nden yapılan açıklamada operasyonla ilgili detaylara yer verildi: “Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından TCK’nin 237. maddesi uyarınca ‘fiyatları etkileme’ suçu kapsamında eylemlerin değerlendirilmesi amacıyla 1 Aralık tarihinde resen soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturmada Karabük Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden kurulan özel ekibin verilen talimatlar neticesinde hazırladığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza sunduğu rapor incelendiğinde araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin yayınladığı raporlara göre 2021 yılında (aralık ayı hariç) 675 bin 107 adet sıfır kilometre otomobil satıldığı, 2021 yılında satılan otomobillerin 60 bin 216 adedinin ise kasım ayında satıldığı, 2021 yılı satış rakamları son 10 yılın satış rakamları ile karşılaştırıldığında fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisi ile açıklanamayacağı, otomobil arzında 2018 yılında toplam 620 bin 937 adet, 2019 yılında toplam 479 bin 60 adet, 2020 yılında toplam 772 bin 788 adet otomobil satıldığı hususları göz önünde bulundurulduğunda önceki yıllara nazaran kayda değer bir eksiklik bulunmadığı, mevcut fiyat artışının vatandaşın talebinden veya arz yönündeki eksiklikten kaynaklanmadığı, aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulan piyasada araçların fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasından kaynaklandığı, ülkemiz genelinde soruşturmaya konu otomobil markalarının bayilerinde otomobil bulunmadığı, sıfır km otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde kalan bedelle ilan verilerek satış sunulması nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarının dahi aynı marka ve model sıfır km otomobil fiyatlarının üzerine çıktığı tespit edilmiştir.”

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#Otomobil#Tekel#Satış

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