Siber saldırılarda maliyet yükseliyor

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta e-devlet’in hack’lendiğine yönelik iddialar, küresel boyutta en büyük risklerden biri olarak kabul edilen siber güvenliğin önemini bir kez daha hatırlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise verilerin sızdırılmadığı belirtildi ve siber saldırılarla dolandırıcılığa dikkat çekildi. Dünya genelinde siber saldırıların en büyük hedefi yüzde 48’lik payla devlet kurumları haline gelmiş durumda. Listenin ikinci sırasında ise sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları yer alıyor. Bilişim Uzmanı Füsun Sarp Nebil, geçen yıl ABD’de siber güvenlik startup’larına 30 milyar dolar değerinde yatırım yapıldığını söyledi. Biden’ın 1 trilyon dolarlık telekomünikasyon altyapı paketinde 2 milyar dolarlık kısmın siber güvenlik için ayrıldığını hatırlatan Nebil, “Dünyada yaklaşık 3 milyon güvenlikçiye ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor. Türkiye için bu rakamın yaklaşık 15 bin olduğu belirtiliyor. Mevcut güvenlikçi sayımız ise bunun ancak yüzde 10’u civarında. ABD, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran’ın siber ordularından bahsediliyor. Buna kısmen İngiltere de eklenebilir. Siber ordular arasındaki savaş çok uzun yıllardır var. Hali hazırda en sıcak siber savaş, Ukrayna-Rusya arasında. Buna bireysel gönüllüler kadar ABD gibi ülkeler de arka planda destek veriyor” dedi.

Haberin Devamı

HER SANİYEDE 579 ŞİFRE SALDIRISI

Siber saldırılara yönelik öne çıkan başlıklardan biri fidye yazılım maliyetleri. Fidye yazılımları, bir bilgisayarı tamamen kilitleyerek, eski haline geri getirmek için fidye talep eden yazılımlar olarak tanımlanıyor. Küresel siber ekonomi özelinde araştırma yapan Cybersecurity Ventures’a göre git gide artan fidye yazılım maliyetlerinin de 2031 yılına kadar 265 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Microsoft Üretkenlik ve Güvenlik Çözümleri Yöneticisi Ozan Öncel, 2021’de fidye yazılım saldırılarının yüzde 150 oranında arttığını belirterek, “Dünyada her saniye 579 şifre saldırısı gerçekleşiyor. Siber saldırılar, operasyonel akışı kesintiye uğrattıkları gibi işletmelere ekonomik olarak da zarar veriyor. Önümüzdeki dönemde dünya genelinde siber saldırıların yıllık bazda yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor” değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

Ozan Öncel

SAVAŞ CEPHESİ

Siber saldırılar, Rusya-Ukrayna savaşında da gündemde. Savaşın siber saldırı boyutuna Microsoft da dahil oldu ve şirket, geçtiğimiz günlerde Ukraynalı kurumlara Rusya tarafından düzenlenen saldırılara müdahale ettiklerini açıkladı. Siber güvenlik çözümleri sunan Check Point Research’ün araştırmasına göre, Çin IP adresleri kaynaklı NATO ülkelerine yönelik siber saldırılarda da artış görüldü. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önceki ve sonraki eğilim incelenerek, siber saldırıların NATO ülkelerinde yüzde 116 ve dünya çapında yüzde 72 oranında arttığı belirtildi.