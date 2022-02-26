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Siber cephe

#Rusya-Ukrayna#Savaş#Siber
Siber cephe

Rusya, Ukrayna’yı sadece havadan ve karadan değil siber saldırılarla da vuruyor. Başta internet ağı olmak üzere Ukrayna’ya ait medya organları, kamu kuruluşları, savunma sistemleri ve limanlar Rus siber ordusunun saldırısına uğruyor. Saldırıların Biden’ın açıklamaları sonrası ABD’ye de sıçraması ve iki ülke arasında görünmez bir ‘siber cephe’ oluşması bekleniyor.

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RUSYA’nın Ukrayna’-ya açtığı savaşın en kritik kollarından birisini de siber saldırılar oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde hava saldırıları düzenleyen Rusya, eşzamanlı olarak Ukrayna’daki bazı bankaların, medya organlarının ve kritik devlet dairelerinin internet sitelerini kararttı. Başkent Kiev dahil birçok bölgede siviller internet erişiminde sıkıntılar yaşıyor. Siber saldırıların hedefinde Ukrayna’nın savunma ve lojistik sistemleri de var. Rusya’nın ayrıca, ilerleyen günlerde Ukrayna’nın su, elektrik, telekomünikasyon ve liman gibi altyapı hizmetlerine yönelik siber taarruzlar başlatması da bekleniyor. Diğer yandan Rusya da başlattığı işgalin ardından birçok hacker’ın hedefinde. Öyle ki, harekâtın ilk gününde Kremlin’in internet sitesi siber saldırıya uğradı ve saatlerce kapalı kaldı.

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SESSİZ SAVAŞ

Ukrayna siber altyapı anlamında güçlü değil ancak ABD ve Rusya arasındaki gerilim, siber savaşının bu iki ülke arasında yoğun bir şekilde gerçekleşmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor. Üstelik, Rusya’ya karşı askeri bir hamle içerisinde olmayacağını söyleyen ABD Başkanı Joe Biden’ın, yaptırım açıklamasının ardından iki ülke arasında ‘görünmez’ bir siber cephe açılacağına yönelik ciddi sinyaller var. ABD, yaptırım açıklamasının ardından Rus siber saldırılarının yeni hedefi olmaya hazırlanırken, Biden’ın önünde de ‘siber saldırı’ dosyası bulunuyor. NBC News’in haberine göre, ABD’li istihbarat yetkilileri Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını sürdürme yeteneğini bozmak için tasarlanmış devasa siber saldırılara ilişkin dosyayı Biden’a sundu.

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‘TRENLERİ DÜŞÜREBİLİRİZ’

Biden’a sunulan seçenekler arasında, Rusya genelinde internet bağlantısını, elektriğini kesmek ve güçlerinin ikmal kabiliyetini engellemek için demiryolu anahtarlarını bozmak gibi siber ataklar olduğu belirtilirken, konuyla ilgili brifing veren bir yetkilinin, “Trenleri yavaşlatmaktan raylardan düşmelerini sağlamak için her şeyi yapabilirsiniz” dediği iddia edildi. Diğer yandan, ABD’nin yaptırım kararının hemen ardından Rusya’dan siber saldırıların gelebileceğini belirten yetkililer yerel yönetimleri ve şirketleri ikazda bulundu. Üst düzey bir FBI siber yetkilisi, yerel yönetimleri ve işletmeleri fidye yazılımlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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SİBER SALDIRI NEDİR?

SİBER saldırı, bazı elektronik cihazlar, kötücül yazılımlar ve bazı sistem açıklarını kullanarak  internet ortamında kişilere veya kurumlara ait önemli bilgilerin çalınması, dijital varlıkların kötücül niyetlerle manipüle edilmesi, kopyalanması süregelen sistemin engellenmesi için yapılan eylemlerdir. Bu işleri ‘hacker’ denen kişiler gerçekleştirmektedir. Saldırılar genellikle sosyal medya, e-posta, internet siteleri gibi kanallar aracılığıyla yapılır. Kötü niyetli yazılımlar bu kanallar aracılığıyla sızarak kişisel bilgileri ele geçirebilir, sistemin işlemesini engelleyebilir veya tüm verileri bozabilir. En bilinen siber saldırı türleri; DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi), Phishing (Oltalama) ve Malware (kötü niyetlim yazılım)’dir. Siber saldırılar bilgisayar sistemleri kullanılan tüm alanlarda ciddi zararlar verebilir. Örneğin; savunma sistemleri, altyapı, liman, enerji, üretim tesisleri, bankacılık faaliyetleri  siber saldırılarla etkisiz hale gelebilir.

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‘BU SAVAŞIN KURALI YOK’

KONUYA ilişkin görüşlerini aldığımız siber güvenlik uzmanı İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, siber dünyadaki savaşların alışılmışın çok dışında olduğuna dikkat çekerek, “Geleneksel savaşlar sınırları 1949 yılında Cenevre ile tanımlanmış, üniformaların, silahların belli olduğu çeşitli hukuksal zeminleri bulunan hava, kara ve deniz savaşlarıdır. Siber dünya buna kesinlikle dahil değil. Bu dünyadaki hiçbir savaşın uluslararası bir kanunu veya kuralı yok. Üstelik görünür değil, kolay inkâr edilebilir ve kaynağı gizlenebilir. Saldırılar sadece tahmin edilebilir. Rusya siber altyapıya yönelik çok ciddi yatırımlar yapıyor. Geçtiğimiz haftadan beri Rusya kuvvetlerini Ukrayna sınırına doğru yığarken aynı zamanda da siber dünyada da bir hareket olduğunu gözlemledik. Bu hafta da Ukrayna bankalarının operasyonlarını güçlükle çalıştığını gözlemliyoruz. Bunun dışında, Litvanya gibi ülkelerdeki  Ukrayna hükümetine ait varlıkların da siber saldırıya uğradığını da görüyoruz” dedi.

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İNTERNET AĞI KESİLDİ

UKRAYNA’nın kritik kamu kurumları, medya siteleri, limanları, savunma ve bankacılık sistemleri Rusya’nın harekâtının ardından siber saldırılara maruz kaldı. Ülkenin şu ana kadar DDos (Dağıtılmış Hizmet Reddi) ve HermeticWiper isimli yazılımlarla siber saldırılardan etkilendiği tespit edildi. Bu yazılımlar, sızdığı bilgisayarlardaki tüm verilerin bozulmasına ve silinmesine sebep oluyor. Siber saldırıların kaynağı ve yeri belli olmadığı için kanıtlanması zor ancak küresel internet kesintilerini izleyen NetBlocks, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı önemli bir ağ verisi ortaya koydu. Bu veriye göre, harekâtın başladığı 24 Şubat’ta Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Kaharkiv’de eşzamanlı olarak çok ciddi bir internet kesintisi meydana geldi.

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