SGK'dan diyabet hastalarına 2020'de 6.9 milyar liralık destek

Haberin Devamı

Halk arasında "şeker hastalığı" olarak bilinen diyabet, bugünün en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor.

İnsülin hormonunun etkisizliği veya eksikliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliğiyle seyreden diyabet, kronik ve ilerleyen bir hastalık.

Tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki çeşidi bulunan diyabetin önemine dikkati çekmek ve hastalık hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 14 Kasım "Dünya Diyabet Günü" olarak kutlanıyor.

Gözden Kaçmasın Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar açıkladı: Tarihi bir gelişme Haberi görüntüle

TÜRKİYE'DE RAPORLANDIRILMIŞ YAKLAŞIK 8,6 MİLYON DİYABET HASTASI YAŞIYOR

SGK'den alınan bilgiye göre, Türkiye'de hastalıkla ilgili gerekli rapora sahip yaklaşık 650 bin tip 1 ve 8 milyonu aşkın tip 2 diyabet hastası bulunuyor. Bunlardan 80 bini yaşları 18'den küçük olmasıyla dikkati çekiyor.

SGK, diyabet nedeniyle önemli sağlık sorunlarıyla mücadele eden bu vatandaşları sağladığı desteklerle yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda, diyabet hastalarının tanı, tedavi, ilaç ve şeker ölçüm çubuklarının bedelleri karşılanıyor, tedavi sürecinde hastalara önemli destek ve imkânlar sunuluyor.

Haberin Devamı

Diyabetli hasta eğitimi, diyabetik ayaktan korunma ve tedavi eğitimlerini vatandaşlara sunan SGK, hastalık hakkında farkındalık oluşmasına da katkıda bulunuyor.

Gözden Kaçmasın TCMB'den iki tebliğde değişiklik Haberi görüntüle

Hastaların sözleşmeli merkezlerden temin ettikleri insülin pompası ve sarf malzemesi, sağlık raporu alması durumunda diyabetik ayak yarası tedavisinde kullanılan yara bakım ürünleri, kan şekeri ölçüm çubukları ile diyabetik maküler ödemden kaynaklanan görme bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların bedelleri SGK tarafından karşılanıyor.

SGK ayrıca şeker hastalarının kullandığı 171 diyabet ilacının ücretini de vatandaşa yansıtmıyor.

Diyabete bağlı ortaya çıkan diğer hastalıkların tedavi ve ilaç bedelleri ile vücut kitle endeksine göre gerçekleşen obezite cerrahi bedelleri de SGK tarafından karşılanıyor.

Böylece 2020'de SGK'nin diyabet hastalarına sağladığı tüm sağlık hizmetlerinin tutarı 6,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

GRİP VE PNÖMOKOK AŞILARI GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

SGK'nin diyabet hastalarına getirdiği ücretsiz sağlık hizmetleri arasında bazı aşılar da yer alıyor.

Sağlık raporu olan diyabetli hastaların grip aşısı her yıl, zatürreye karşı koruma sağlayan pnömokok aşısı ise 5 yıl da bir SGK tarafından karşılanıyor.

Bu kapsamda, 2021'de diyabet hastası yaklaşık 550 bin kişinin grip aşısı, yaklaşık 5 bin kişinin ise pnömokok aşısı gideri SGK tarafından ödendi.

Haberin Devamı

MALULEN EMEKLİLİK İMKÂNI

Diyabet hastalarına getirilen imkânlar arasında malulen emeklilik de bulunuyor. Şeker hastalığının en az üç organına zarar verdiği ve çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği tespit edilen hastalar, en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim gününe sahip olmaları halinde SGK'den malulen emekli olabiliyor.