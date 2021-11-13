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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar açıkladı: Tarihi bir gelişme

#Savunma Sanayi#Bayraktar#Haluk Bayraktar
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar açıkladı: Tarihi bir gelişme
Burak TAŞÇI

Savunma Sanayi devlerini İstanbul'da buluşturan SAHA EXPO fuarında ziyaretçileri ağırlayan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Hürriyet.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Fuara 80'i yabancı 480 şirketin katıldığını hatırlatan Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı ile ilgili gelişmeyi de "Tarihi bir anlaşma" sözleri ile duyurdu.

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İstanbul'da CNR EXPO Fuar Alanı'nda süren SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, uluslararası markaların yanı sıra yerli ve milli sanayi markalarını da ağırlıyor.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, fuarla ilgili Hürriyet.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

"EN BÜYÜK SANAYİ KÜMELENMESİ"

SAHA Expo'nun ikinci kez düzenlendiğini hatırlatan Haluk Bayraktar "Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi. Büyük, küçük, KOBİ seviyesinde firmalarımız ve akademimiz var. SAHA, büyük ve küçük ölçekli firmaların bir araya gelmesi için önemli bir görev üstleniyor. Kuruluş amacı; ortaya konulan milli teknoloji hamlesi kapsamında, son 20 yılda elde edilen çok önemli birikimler var" dedi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar açıkladı: Tarihi bir gelişme

Fuarın çıkış fikrini "Bundan 6 yıl önce özellikle özel sektör dinamizmini savunma sanayisine kazandırmak için önemini fark ettik. Bu amaçla kurulmuş bir kümeydi, çok hızlı büyüdü şu an 620'den fazla üyesi var" diye anlatan Bayraktar şunları söyledi;

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"Bu fuar da başarı örneklerinin sergilendiği, iş birliklerinin yapıldığı, yenilikçi ürünlerin sunulduğu aynı zamanda gelecek vizyonuna yönelik panellerin yer aldığı güzel bir organizasyon. İlk düzenlediğimiz yıl 130 firma katılmıştı, bu sene 480 firmamız var. Bu rakamın 80'i yabancı ve alan olarak 5 katlamış durumda"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar açıkladı: Tarihi bir gelişme

UKRAYNALI FİRMA İLE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI ANLAŞMASI

İHA ve SİHA'larla ilgili son gelişmeleri de anlatan Bayraktar "Binden fazla yerli tedarikçimiz var. Burada da birçok anlaşma yaptık. Özellikle insansız savaş uçağı projesinin motor tedarik sözleşmesi Ukraynalı bir firmayla yapıldı. Bu iki ülke arasında tarihi bir gelişme. Malum biz Ukrayna'ya insansız hava aracı ihraç ediyoruz. Onlarla da yeni anlaşmalar yapıyoruz. Bizim şu an 13 ülke ile anlaşmamız var. Hızlı ilerleyişimi sürüyor ve farklı ülkelerle yeni anlaşmalar da gelecektir" dedi.

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15 ŞUBAT'A KADAR SANAL OLARAK DA ZİYARET EDİLEBİLECEK

Savunma ve havacılık sanayisinde dünyanın ilk hibrit fuarı olan SAHA EXPO 2021, 15 Kasım'dan sonra 3D Sanal Fuar olarak devam edecek. Fuar 15 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçileri için açık kalacak.

Gerçek fuar deneyimini, sanal bir ortamda ziyaretçilerine yaşatacak olan SAHA EXPO’ya, 7/24 giriş sağlanabilecek ve gerçek bir fuarda yapılabilecek tüm hizmetlerden faydalanılabilecek.

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#Savunma Sanayi#Bayraktar#Haluk Bayraktar

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