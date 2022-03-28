Sarj istasyonuna yatırım desteği

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İKLİM değişikliğiyle mücadele kapsamında elektrikli araçların sayısı dünyada hızlı artarken, Türkiye de bu dönüşüme var gücüyle ayak uydurmaya çalışıyor. Özellikle bu yıl ve önümüzdeki yıl ülkemizdeki elektrikli araç sayısının artması ve gerekli altyapı yatırımlarının ivme kazanması bekleniyor. Bu kapsamda, geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kritik önemde bir adım atıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te “Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların ise yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek” ibaresi de yer aldı.

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2 BİN 500 ADET

Atılan bu adımın sektördeki özel yatırımların sayısını arttırması beklenirken, şarj istasyonlarının sayısının yaygınlaşmasına katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de hali hazırda 3 bin 500 civarında şarj istasyonu bulunurken, bu istasyonların yaklaşık bin adedini özel kullanım amaçlı istasyonlar, kalan ortalama 2 bin 500 adedini de halka açık istasyonlar oluşturuyor. İstasyonların büyük bölümünde normal akım (AC) şarj üniteleri bulunurken, hızlı şarj istasyonları (DC) sayı olarak 3’te 1’ini kapsıyor. Bakanlığın aldığı kararda özellikle “hızlı” şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların destekleneceğinin açıklanması söz konusu şarj istasyonlarının sayısının arttırılmasında önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız sektör temsilcileri, Tesla ve Togg’un otomotiv pazarına girmesiyle ülkemizdeki hızlı şarj istasyonu sayısının 1.5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde iki katına çıkacağını belirtiyor.

16 İSTASYON DEVLETTEN

Türkiye’deki şarj istasyonu yatırımcılarından olan Sharz.net’in Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, bir hızlı şarj istasyonun maliyetinin ortalama 75 bin Euro yani 1.2 milyon lira olduğunu söyledi. Bu da ortalama 16 hızlı şarj istasyonunun bakanlık tarafından geri ödemesiz şekilde destekleneceği anlamına geliyor. “Elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlardan farklı olarak, park halinde oldukları her yerde şarj edebilmektedir. Buna göre sürücüler genellikle ev, işyerlerinde ve halka açık otoparklarda araçlarını, yavaş şarj istasyonlarıda, şarj etmektedir. Ancak şehirler arası yollarda ve şehir içi ana yollarda hızlı şarj istasyonları uzun mesafeli kullanımlar için gerekmektedir” diyen Şengönül, “Yönetmelikte yapılan yeni değişiklik ile elektrikli araç şarj istasyonu teşvik paketi oluşturulmasının önü açılmış oldu. Teşvik koşullarının ortaya çıkmasını heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

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HIZLI ŞARJ İSTASYONU NEDEN ÖNEMLİ?

ELEKTRİKLİ araçların yaygınlaşmasında çok önemli bir rol oynayan hızlı şarj istasyonlarının kurulum maliyetleriyle ilgili Hürriyet’e bilgi veren Sharz.net Genel Koordinatörü Ayçe Ece Şengönül, şu bilgileri verdi: “Hızlı şarj istasyonu için kurulacak şarj ünitelerinin maliyeti, ünitenin şarj hızı kapasitesine göre, 20 bin Euro ila 150 bin Euro arasında değişmekte. Ünitelerin çekeceği elektriği sağlamak için gereken elektrik altyapı maliyeti de, ünitenin gücüne göre 3 bin Euro ila 10 bin Euro arasında. Bir şarj istasyonunda en az 2-3 ünite kurulması gerektiği düşünüldüğünde, en az 2 hızlı şarj ünitesinden oluşacak hızli bir istasyon maliyeti ortalama 50 bin Euro ile 300 bin Euro arasında değişkenlik gösteriyor. Hızlı üniteler araçları güçlerine göre 30 dakika ile 2 saat arasında şarj edebiliyor.”