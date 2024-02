Sanayide kadın devrimi... Ev kadınları kaynakçı, montajcı oldu

Haberin Devamı

Türkiye’nin çeşitli illerinde farklı alanlarda faaliyet gösteren sanayici ve üreticinin işçi ve ara eleman bulma sıkıntısı devam ederken, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) ortaklaşa yürüttüğü ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’ yüz güldürdü. Ev kadını olan onlarca kadın, farklı alanlardaki fabrikalarda kaynakçı, paketlemeci, montajcı, boyacı ve pres operatörü olarak çalışmaya başladı.







SAYILARI 6 BİNE ULAŞTI

Hürriyet’e konuşan ATSO ve AOSB Başkanı Ali Bahar, sanayi bölgesindeki kadın çalışan sayısının 6 bine ulaştığını vurgulayarak, “Sanayiye kadın elinin değmesi büyük bir gurur. Kadınlarımız fizik odaklı işleri de çok rahat yapabildiklerini kanıtladı. Kadınlarımızın olduğu fabrikalardaki memnuniyete şahidiz. Nitelikli çalışan konusunda ciddi sorunlar yaşıyorduk ve bu sorunu kadınlarımız sayesinde çözmeye başladık. Üst düzey eğitimlere çok hızlı uyum sağlıyorlar ve çalışmaya çok istekliler. Biz bu modelin tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Şu anda toplam çalışanımızın yüzde 33’ü kadın. Bunu en kısa sürede yüzde 40 seviyesine çıkartacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı







‘ÖNCELİĞİMİZ KADIN’

AOSB’de 30 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren ve 5 ülkeye ihracat yapan PORTİSAN isimli firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erdem, nitelikli işgücü sorununu kadın istihdamı ile çözdüklerini belirterek şöyle dedi: “İnşaat iskelesi ve kalıbı üretiyoruz. Maalesef çalıştıracak insan bulmakta zorlanıyorduk. Daha sonra çevre köylerden çalışmak isteyen kadınlarımızı fabrikamıza davet ettik. Önce paketleme bölümünde işe başladılar. Şu an ise her birimde çalışıyor. Öyle bir noktaya gelindi ki, kadın çalışanın olduğu her ortamda disiplin, nezaket, saygı ve verimlilik her geçen gün artıyor. Açıkçası erkeklerden çok daha gayretliler. Yeni personel alımında öncelikli tercihimiz kadın olmaya başladı. Ağır iş kolunda, bütün makinelerde kadınlarımız çalışıyor.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Tavan çatlatan gürültü olayında ikinci perde Haberi görüntüle





TABU YIKMAK İSTİYORUZ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyesi Canan Keskin Gürkan ise, şöyle konuştu: “OSB sınırları içinde faaliyet gösteren teknik kolejimizde de 89 kızımız eğitim görüyor. Bunların içinde ağır sanayide görev alacak öğrencilerimiz var. Biz, Antalya’da başlayan bu farkındalığın tüm Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Sanayide çalışan kadın sayımızı sürekli artırarak sürekliliği sağlayacağız. Bu hareket sanayicinin yetişmiş eleman sorununa da çare olacaktır.”





‘İSTERSEK HER İŞİ YAPARIZ’

* Enise Örün (Pres operatörü): İlk başlarda preste çalışmaktan korktum, sonra alıştım. İşimiz zor ama isteyince her işi yapabiliyorsunuz.

Haberin Devamı

* Leyla Özgü Doğruparmak (Formen): Paketleme personeli olarak işe başladım daha sonra formen oldum. İlk başlarda aldığım tepkiler nedeniyle çekincelerim oluştu. Bana göre kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor.

* Belkıs Korkmaz (Kaynakçı): Ev hanımıydım. Hiçbir iş deneyimim yoktu. Şimdi kaynakçılık yapıyorum. Hiç zorluk çekmedim. Prese de çalıştım. Aldığım maaştan ve çalışma saatlerimizden memnunum.

* İrem Ceyhun (Makine mühendisi): Gelişen teknoloji sayesinde fiziksel güç veya başka sebepten dolayı sanayide bile eşitsizlik kalmadı.

* Gülten Aslantaş (Boyacı): 2 senedir boyahanede çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Emekli olana kadar çalışacağım.