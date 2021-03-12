Salgın sağlık sigortasında algıyı arttırdı

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, koronavirüs salgınının bireylerin riske olan bakış açısını değiştirdiğini ve sağlık sigortalarına olan algıyı, toplumsal bilinci de arttırdığını söyledi. Şencan, sigorta sektöründe son 10 yılda, üretimde sürekli artış görüldüğünü, salgının gölgesinde 2020 yılını büyüyerek, prim üretimini artırarak tamamladıklarını, özellikle sağlık branşında yüzde 20.8 oranında bir artış yaşandığını belirtti. Mehmet Şencan ve Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu’nun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, şirketin yeni dönem hedefleri ve salgının sigorta sektörüne etkileri paylaşıldı.

YÜZDE 21 ARTTI

Mehmet Şencan, salgın nedeniyle sağlık sigortalarına ilginin arttığını ifade ederek, “Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri kapsamında koronavirüs tedavisinin karşılanması konusunda sektör olarak birlik içinde olduk. Bu gelişmeler doğrultusunda sektör verileri pandemi sürecinin yanı sıra pandemi sonrasında da sağlık branşının öne çıkacağına işaret ediyor. 2019 yılında 8 milyar TL civarında olan sağlık branşındaki prim üretimi 2020 yılında yüzde 21 artarak 10 milyar TL’ye ulaştı. Daha uygun primli alternatif olan tamamlayıcı sağlık sigortası üretimindeki yüzde 52’lik artışın da bu değişimde önemli bir payı bulunuyor” dedi.

NET KÂR 510 MİLYON TL

Şencan, Anadolu Sigorta’nın, 2020 yılı sonuçlarını da değerlendirdi. Geçen yıl prim üretimlerini, bir önceki yıla göre yüzde 21.32’lik artışla 8 milyar TL’ye çıkardıklarını vurgulayan Şencan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılı sonu itibarıyla solo net kârımız 460.6 milyon TL, konsolide net kârımız ise 510 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün en yüksek paylı üretimine sahip olan kara araçları sorumluluk ve kara araçları branşlarında şirketimiz 2020 yılını sektör lideri olarak tamamladı. 15 ana sigorta branşı içinde 6 branşta birinciliğimiz bulunuyor. 2020 yılını, kara araçları sorumluluk, kara araçları, genel sorumluluk, su araçları, hava araçları, kefalet branşlarında sektör liderliğiyle kapattık. Sağlık branşı üretimimizde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15, tamamlayıcı sağlık sigortası özelinde ise yüzde 65 oranında artış gözlemledik. 2021 yılı ocak ayı verilerine de yansıdığı üzere, sağlık branşı genel üretimimizdeki artışı yüzde 14, tamamlayıcı sağlık sigortası üretimimizdeki artışı yüzde 79’luk bir oran ile sürdürüyoruz.”

‘GENÇ ANADOLU PROJESİ’

Filiz Tiryakioğlu, yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir şirket olarak, kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirterek, 2020 yılında kadın çalışan oranının yüzde 51 olduğunu, üst ve orta kademe yöneticilerin yüzde 43’ünün kadın yöneticilerden oluştuğunu kaydetti. Tiryakioğlu, Anadolu Sigorta olarak gençlerin iş hayatına atılmalarına ve pandemi döneminin olumsuz etkilerinden sıyrılarak istihdama katılmalarına yardımcı olmak için Genç Anadolu Projesini başlattıklarını da açıklayarak, “Bu proje ile sektörümüze yeni ve genç acenteleri kazandırarak katkı sağlamayı ve nitelikli acente ağımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara