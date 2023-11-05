Sahte ev ilanları eriyor... Sadece üç sitede 15 bin satılık konut ilanı silindi

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İkinci el gayrimenkul ve araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılığı ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan düzenleme 1 Kasım’da uygulamaya girdi. Bundan sonra kişiler ya da emlak ofisleri ilan sitelerine gayrimenkul ilanı girmek istediğinde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapacak. Böylece sahte ilan girişlerinin önüne geçilecek. Atılan bu adım ve bakanlığın yaptığı denetimlerle uyguladığı cezalar etkisini göstermeye başladı. Bugünlerde sitelerdeki sahte ilanlar bir bir siliniyor...

TEK BİR SİTEDE 7 BİN DÜŞÜŞ

Düzenlemenin ilk gününde çeşitlik aksaklıklar olsa da 2 Kasım itibarıyla sistem daha sağlıklı ilerlemeye başladı. Biz de bu tarih ve sonrasındaki ilan sayısını mercek altına aldık. İlan sayısı en çok olan site üzerinde yaptığımız incelemeye göre; 2 Kasım akşamı 571 bin 461 olan satılık konut ilan sayısı 3 Kasım akşamı 567 bin 822’ye, 4 Kasım akşamı da 564 bin 280’e geriledi. Yani sadece bir sitede iki günde konut özelinde 7 bini aşan düşüş yaşandı. Kiralıklarda ise düşüş daha sınırlı kaldı.

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SADECE KONUT DEĞİL

Bir başka popüler emlak ilan portalına sorduğumuzda ise konut, arsa, işyeri dahil tüm kategorilerde, satılık-kiralık ilan sayısında 1 Kasım sonrasında yaklaşık 7 bin gerileme olduğu, bu düşüşün 3 bin 500’ünün satılık konutta gerçekleştiği belirtildi. Şirketin CEO’su, şu an bir geçiş döneminde olduklarını, yaşanan düşüşle aslında gerekli elemenin gerçekleşeceğini dile getirirken, şu uyarıda bulundu: “Düzenlemede amaç fahiş fiyat artışını ve tüketicinin yanıltılmasını önlemekti. Ama ilan sitelerinden kaçanlar sosyal medya mecralarında faaliyete başlarsa amaca ulaşılamaz. Bu nedenle bu alanda da bir düzenleme ve denetim şart.”

BAŞKA SİTEDE4 BİN SİLİNDİ

Tüketicilerin ve emlak ofislerinin ilgi gösterdiği bir başka emlak sitesinde ise 1 Kasım sonrası 4 bin satılık konut ilanının silindiği belirtildi. Sitenin CEO’su şunları söyledi: “Atılan bu adım sektörün regüle edilmesi, şeffaflaşması ve tüketicinin yanıltılmaması adına oldukça kıymetli. Ama bir taraftan belirsizlikler var. Bu nedenle kimi emlak ofisleri ve şahıslar ilanlarını siliyor. Yeni ilan girişleri de ciddi ölçüde azaldı. Sahte ilan ilk adım, bunu vergi denetiminin izlemesini bekliyoruz. Çünkü kimlik doğrulma ile satıcı bilgilerini veriyor, sonrasında yapılacak takip ile vergi kaçırdığı da anlaşılabilir. Bu da tedirginlik yaratıyor.”

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YAPTIRIMI NE OLACAK

Hem gayrimenkul hem de otomotivde mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilecek. Ceza ilan sitesine, şahıslara ya da emlak ofisine uygulanabilecek. Öte yandan emlak ilanlarında kimlik doğrulama sonrasında ikinci aşamada yeni kurallar da devreye girecek. Emlak ofisleri ilan girişimde ‘yetki belgesi’ olduğunu ve ilgili gayrimenkul için mülk sahibinden ‘yetkilendirme belgesi’ aldığını doğrulayacak.