Sağlık turizmi için ilk 3 ayda 125 bin kişi geldi

2019’da 3 milyar dolar hacimsel büyüklüğe ulaşan sağlık turizmi sektörü, 2020’nin ilk yarısında büyük kayıplar yaşadı. Ancak 2020’nin ikinci yarısından itibaren koronavirüs kaynaklı kayıplarını telafi etmeye başladı. 2021’de hareketliliğin biraz daha arttığı sektörle ilgili Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Uzm. Dr. Servet Terziler değerlendirmelerde bulundu.

CESUR İNSANLAR

Terziler, sektörün ilk çeyrek performansı ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Normalde 2019 yılındaki verilere bakıldığı zaman sadece saç ekimine bir yılda gelen sayısının 700-750 bin civarında olduğu biliniyor. Bu rakamı çeyrek bazlı olarak düşünürsek yaklaşık 180 bin kişiye karşılık geliyor. İlk üç aylık performansa bakıldığı zaman saç ekimlerinin yüzde 50 oranında düşüşte olduğunu söylemek zorundayız. Kabaca Türkiye saç ekimi, göz, diş ve genel sağlık turizmi anlamında bu yılın ilk çeyreğinde 125 bin hastayı ağırladı. COVID kaynaklı bu düşüşe rağmen, geride bıraktığımız 1 yılda cesur insanların ülkeleri kapansa bile farklı ülkelere aktarma yaparak Türkiye’ye estetik ameliyat ve saç ekimi yaptırmaya geldiğini gördük. Bu yılın ilk çeyreğinde, 2019 rakamlarının ancak yüzde 50’sini yakaladığımızı söylemek yerinde olur” dedi.

AVRUPALI DURMADI

Tedavi için Türkiye’yi tercih eden sağlık turistlerinin ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden geldiklerini belirten Terziler, “Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkelerden hastalarımız gelmeye devam ettiler. Avrupa dışında Asya Bölgesi de Türkiye’nin sağlık turizmi alanında en üst ligde mücadele ettiğini gördü. Bu bağlamda ilk çeyrekte Hindistan’dan gelen misafirlerimiz de oldu. Avrupa’nın kuzeyi, Rusya ve Türki Cumhuriyetler sağlık turizmi ve tedavi için ülkemizi tercih ediyor. Diğer yandan hepimizin bildiği gibi sağlık turistleri ülkemizde en fazla saç ekimini tercih ediyor. İkinci olarak estetik operasyonlar, üçüncü olarak ise diş tedavilerini söylemek yanlış olmaz. Daha sonra sırasıyla göz, medikal estetik uygulamaları ve bunun yanında genel sağlık hizmetleri için tercih edildiğimizi söyleyebilirim” şeklinde konuştu.



‘LİDER ÜLKE OLACAĞIZ’

TÜRKİYE’nin sağlık yatırımları anlamında dünyanın lider ülkesi konumunda olacağının altını çizen Servet Terziler, “Türkiye’de sağlık turizminin ciddi anlamda atağa kalkması bekleniyor. Özellikle 2014’te başlayan ivmeye bakıldığı zaman sağlık turizminde güzel bir noktadayız. 17 Mayıs’tan sonra normalleşmenin hızla artacağını ve 1 Haziran itibariyle normalleşme noktasında çok iyi bir yerde olacağımızı gözlemliyoruz. Bu nedenle haziran ayından itibaren sağlık turizminde açığın kapatılması konusunda ummalı bir akımın oluşacağı kanaatindeyim. Yılın ikinci yarısında ilk çeyrekteki kayıplarımızı telafi etmemiz içten bile değil” ifadelerini kullandı.

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