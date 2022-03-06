Saadet zincirine Interpol araması

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Türkiye’de oluşturdukları saadet zinciri üzerinden milyonlarca dolar toplamakla suçlanan İranlı bir grup için İnterpol’den arama kararı çıkarıldı. Vade sonunda yatırdıkları paranın yüzde 300’ü kadar kâr payı vaat eden bir şebekeye yönelik geçen yıl dava açıldı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 23 sanığın, çoğu Türkiye’de yaşayan İranlılar’dan 80 milyon dolara yakın para topladığı iddia edildi. Baba Seyed Mohammad Jafari (74) ile oğulları Javad Jafari (43), Seyed Jafar Jafari (41) ve Seyed Ehsan Jafari’nin (36) liderlik yaptığı ileri sürülen şebekeye açılan dava dosyalarına önemli bir belge girdi. İçişleri Bakanlığı geçen 28 Şubat’ta, davanın görüldüğü İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile tazminat talepli davanın açıldığı İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bir yazı gönderdi. Yazıda, ‘dolandırıcılık’ ‘suç örgütü kurma’ suçlamaları ile yargılanan kişilerden 8’i hakkında Interpol arama kararının olduğu bildirildi. Söz konusu arama kararının gerisinde İran’ın talebinin yer aldığı anlaşıldı. İran, bu kişilerin dolandırıcılık yaptığını öne sürerek ülkeye iadelerini istedi.

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ÜLKEDEN ÜLKEYE KAÇTILAR

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, çoğu İranlılar’dan oluşan şebeke, bu ülkede yürüttükleri faaliyetlerin ortaya çıkması sonrası Malezya’ya kaçtı. Yeşil enerji ve kripto paralara yatırım yaparak yüksek kazanç elde ettiklerini belirten şebeke bir süre Malezya’da faaliyet yürüttükten sonra Dubai’ye kaçtı. Dubai’den sonraki adresleri ise İstanbul oldu. İstanbul’da, The Key Eğitim Hizmetleri ve PSC Center Eğitim Hizmetler adı ile iki şirket kuran şebeke, para topladıkları kişilere aylık düzenli kâr payı ödemeyi vaat etti. İlk birkaç ay ödemeler yapıldı da. Ancak, yeni giren kişilerin paraları ile eski üyelerin paralarının ödenmesine dayalı olan sistem bir süre sonra çöktü. Şebekenin lideri konumunda olmakla suçlanan Seyed Jafar Jafari (41) ile kardeşi Seyed Ehsan Jafari ABD ve Kanada’ya kaçarken, birçok kişi ise polisin yaptığı operasyon sonrası yakayı ele verdi.





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Tazminat talepli davayı açan isimlerden Farzad Farahmandi 1.5 milyon dolar, Simindokth Jannatian 50 bin, Rashin Farsi ise 51 bin dolar para kaptırdığı iddiasında. Bu kişilerin yanı sıra, şikâyetçilerden Leila Shokravi 500 bin dolar, Davood Esfahani 460 bin dolar, Askhan Mashayekhi 270 bin dolar, Yasir Dada 145 bin dolar, Belaruslu Kristina Kovshun ise şebekeye 38 bin 500 dolar kaptırdığını ileri sürüyor

‘YAŞAM KOÇU EĞİTİMİ’

Şebekeye yönelik geçen yıl yapılan operasyon sonrası bazı kişiler tutuklandı. Nefes Yegane (40) ile eşi Mohammad Mahdi Raoufi (40) bir yılı aşkın bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol kararı ile tahliye edildi. Jafari kardeşlerden sonra şebekenin yöneticisi konumundaki çiftin, tahliye olduktan sonra faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ettikleri kaydedildi. Öte yandan, mahkemede işsiz ve gelirlerinin olmadığını beyan eden çiftin lüks villalarda yaşadıkları belirtildi. Raoufi, kimseden para toplamadıkları, yaşam koçu eğitimi verdiklerini iddia etti.