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Rusya'dan flaş kripto para adımı

#Kripto Para#Rusya Merkez Bankası#Kripto Para Piyasası
Rusyadan flaş kripto para adımı

Rusya'dan önemli kripto para adımı geldi. Manipülatif alımların önüne geçmek amacıyla ülkedeki bankalardan kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağı açıklandı.

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Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, kripto para piyasasındaki risklere değindi. Piyasayı büyük bir mayın tarlasına benzetti.

Piyasalar üzerine küresel çapta tartışmalar olduğunu hatırlattı. Her ülkenin farklı yaklaşım belirlediğine dikkat çekti.

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BANKALAR ÖDEMELERİ YAVAŞLATACAK

Sergey Şvetsov, "Tüm bunların yüksek teknolojiye sahip finansal bir saadet zinciri gibi çökmesi de ihtimal dahilinde" dedi.

Şvetsov, kripto paraların ‘duygusal’ olarak nitelenen, iyice araştırılmadan manipülatif bir şekilde satın alınmasının engellemesi için bankacılık sistemi ile çalışmaya başladıklarını söyledi. "Bu şekilde bankalar, kripto borsalarına ödemeleri yavaşlatacak" dedi.

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