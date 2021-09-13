MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'li dev şirketten flaş kripto para kararı! Bir anda fırladı... Gerçek ortaya çıktı
GeriEkonomi ABD'li dev şirketten flaş kripto para kararı! Bir anda fırladı... Gerçek ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 13.09.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

ABD'li dev şirketten flaş kripto para kararı! Bir anda fırladı... Gerçek ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'li dev şirketten flaş kripto para kararı! Bir anda fırladı... Gerçek ortaya çıktı

ABD'li perakende şirketi Walmart, kripto para birimlerinden Litecoin ile ortaklığını yalanladı. Şirket ödemelerde Litecoin seçeneğini eklemeyecek.

ABD'li perakende şirketi Walmart kripto para piyasasını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Kripto para birimlerinden Litecoin ile ortaklığını duyuran Walmart, ödeme seçeneği olarak da bir alternatif olacağını duyurdu.  Söz konusu ortaklık haberinin açıklanmasının ardından Litecoin'de değer artışı oldu. Litecoin açıklamalar sonrası 175 dolardan 235 dolara kadar yükseldi. Şimdi 186 dolar seviyesinde seyrediyor. Ödeme seçeneği 1 Ekim'den itibaren aktif edilecek. 

: İlginizi Çekebilir

Ucuz işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanan Litecoin'in daha hızlı finansal işlemlere olanak sağladığına da dikkat çekildi. Walmart'ın açıklamasında Litecoin'in Bitcoin'e kıyasla daha komplike bir madencilik teknolojisi gerektirdiği, bunun yanında blokların dört kat hızlı oluşturulduğu iade edildi.

Binanceta yeni dönem başladı
Binance'ta yeni dönem başladı

YALANLAMA GELDİ 

 Wal-Mart, kripto para Litecoin ile anlaştığı haberini yalanladı. Wal-Mart sözcüsü haberin gerçek olmadığını açıkladı. Wal-Mart'ın habere konu olan açıklamasında şu anda çalışmayan bir internet sitesinin kullanılması da okuyucuların dikkatini çekmiş durumda. Anlaşma haberleriyle Litecoin fiyatı yüzde 20'den fazla değer kazanmıştı.

 

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi