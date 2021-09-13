ABD'li dev şirketten flaş kripto para kararı! Bir anda fırladı... Gerçek ortaya çıktı

ABD'li perakende şirketi Walmart kripto para piyasasını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Kripto para birimlerinden Litecoin ile ortaklığını duyuran Walmart, ödeme seçeneği olarak da bir alternatif olacağını duyurdu. Söz konusu ortaklık haberinin açıklanmasının ardından Litecoin'de değer artışı oldu. Litecoin açıklamalar sonrası 175 dolardan 235 dolara kadar yükseldi. Şimdi 186 dolar seviyesinde seyrediyor. Ödeme seçeneği 1 Ekim'den itibaren aktif edilecek.

Ucuz işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanan Litecoin'in daha hızlı finansal işlemlere olanak sağladığına da dikkat çekildi. Walmart'ın açıklamasında Litecoin'in Bitcoin'e kıyasla daha komplike bir madencilik teknolojisi gerektirdiği, bunun yanında blokların dört kat hızlı oluşturulduğu iade edildi.

YALANLAMA GELDİ

Wal-Mart, kripto para Litecoin ile anlaştığı haberini yalanladı. Wal-Mart sözcüsü haberin gerçek olmadığını açıkladı. Wal-Mart'ın habere konu olan açıklamasında şu anda çalışmayan bir internet sitesinin kullanılması da okuyucuların dikkatini çekmiş durumda. Anlaşma haberleriyle Litecoin fiyatı yüzde 20'den fazla değer kazanmıştı.

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