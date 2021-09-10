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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Rusya'da enflasyon son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı

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Rusya'da enflasyon son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Rusya’da enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 6,7’ye yükselerek son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), ülkede fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 6,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta 6,7’ye çıkarak Ağustos 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, ağustosta yıllık yüzde 7,7 olması dikkati çekerken, şeker fiyatlarında yüzde 38,2, Ayçiçek yağında yüzde 27,3, yumurtada yüzde 15,4'lük artış yaşandı.

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