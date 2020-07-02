Rusya petrol üretiminde OPEC hedefine yaklaştı

Rusya'nın petrol ve doğalgaz kondensat üretimi Mayıs ayındaki günde 9.39 milyon varilden Haziran'da günde 9.32 milyon varile düşerek OPEC ve OPEC ile birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ hedefine yaklaştı.



Interfax haber ajansında yer alan ve Rusya Enerji bakanlığı verilerine dayandırılan habere göre Rus petrol ve doğalgaz kondensat üretimi Haziran ayında 38.16 milyon tona düştü.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya da dahil olmak üzere diğer büyük üreticilerin oluşturduğu OPEC+, petrol fiyatlarını desteklemek için yaptıkları anlaşma kapsamında üretimi günde yaklaşık 2.5 milyon varil indirerek 8.5 milyon varile düşürme taahhüdünde bulundu.



Hafif bir petrol tipi olan gaz kondensatı anlaşma kapsamında değil. Rusya, genellikle günde 700,000 ila 800,000 varil doğalgaz kondensatı üretiyor. Bu da, Rusya'nın doğalgaz kondensatı dışında Haziran ayında günde 8.52 milyon ila 8.62 milyon varil ham petrol ürettiği anlamına geliyor.