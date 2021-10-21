Ruhsatsız dezenfektan, sabun ve sinek kovuculara yaklaşık 1,5 milyon lira ceza

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Piyasada insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdüren TİTCK, el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar ile sinek kovucuların içerisinde olduğu biyosidal ürünlere yönelik Nisan-Eylül 2021 dönemi denetim sonuçlarını açıkladı. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle risk analizi yapılarak özellikle ruhsatsız ürünlerin tespitine yönelik planlanan denetimler sonuçlarını verdi. Son 6 ayda yapılan denetimlerde incelenen 48 ürünün 37'sinin ruhsatsız olduğu saptandı. Ayrıca teknik düzenlemeye aykırı 9 ürün bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda 46 ürün için 1 milyon 480 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca ürünler için geri çekme ile imha işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.

PİYASADA 438 UYGUNSUZ KOZMETİK ÜRÜN SAPTANDI

Aynı dönemde kozmetik ürünlere yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Bu çerçevede incelenen 532 ürünün 438'inin teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz) olduğu belirlendi. Bu ürünler için toplam 590 bin 664 lira idari para cezası verildi, geri çekme ve imha işlemleri uygulandı.

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8 BİN 72 PARFÜM İMHA EDİLDİ

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu ve kuruluşlarıyla ortak yapılan çalışmalar sonucunda sahte, kaçak veya taklit olduğu tespit edilen 8 bin 72 parfüm, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alındı. Üreticisi belli olmayan bu ürünler imha edildi.