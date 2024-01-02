Restoranlarda yeni dönem başladı... Menüler görünür oldu

Haberin Devamı

Bazı restoranların vatandaşın yiyip içmediğini de adisyon fişine eklediği, hesabı şişirdiği yönündeki şikâyetlerin artması üzerine Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitmiş, tüm gıda perakende işletmelerine menüyü görünür kılma zorunluluğu getirmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle tüketicilerin korunması ve fiyatların daha dengeli olmasının sağlanması hedefleniyor. Şeffaf bir fiyatlanma ve vatandaşın neye ne kadar ödeyeceğini görmesi önemli. Biz de 1 Ocak günü uygulamanın restoranlar tarafından nasıl uygulandığını görmek için sahadaydık. Kadıköy Bağdat Caddesi, Maltepe, Pendik’te bulunan cafe, restoran, pastaneleri gezdik. Bazı işletmeler kapılarına menülerini koyarken bazılarında ise hiçbir fiyat bilgisi yoktu. Menüyü koyana da koymayana da sorduk.

Haberin Devamı

MENÜLER BİR AYDIR KAPIDA

Gezdiğimiz bölgelerde 1 Ocak’taki resmi tatil sebebiyle kapalı olan işletmeler de vardı. Açık olan işletmelerde ise menüyü kapısına koyan da vardı koymayan da. Önce fiyatlarını açıkça koyan işletmelere sorduk. Bu işletmeler daha çok büyük ve ‘marka’ olan yerlerdi. Konuştuğumuz restoranlardaki yetkililer, bazı şubelerde bir aydır menülerini kapıya koymaya başladıklarını ve fiyatlarının şeffaf bir şekilde açık olduğunu söyledi. Bazı işletmeler ise 1 Ocak itibarıyla menülerini kapıya koyduklarını ve düzenlemeden memnun olduklarını ifade etti.

FİYAT GÜNCELLEMESİNİ BEKLİYORLAR

Menüyü kapıya asmayan restoran, cafe, büfe gibi yerler de az değildi. Sorduğumuzda daha hazırlık yaptıklarını ve fiyatlar güncelleneceği için güncel fiyatla koymak istediklerini söylediler. ‘Özellikle büfeler masalara getirilen menüleri gösterdi, bazıları ise dışarıdaki masaların üzerine koymuştu. Bazı lokantalar da yönetmeliğe camına fiyat bilgisi yapıştırarak uymayı tercih etmişti.

Haberin Devamı

GÜVEN SAĞLAYACAK

Kirpi Suadiye Şube Müdürü Ahmet Dalgıç, fiyatları 1 Ocak’tan önce kapıya koyduklarını belirterek, “Menülerimizi bir süredir kapıya koymuştuk. Bu düzenlemeden memnunuz. Fiyatlarımız açık, herkesin görebileceği şekilde” dedi.

Midpoint Cadde Şube Müdürü Dinçer Yıldız da menülerini kapıya ve masaya uzun süredir koyduklarını belirtti. Yıldız, fiyatların güncelleneceğini ve çarşamba günü menüleri daha da büyük bir şekilde kapıya koyacaklarını söyledi. Konuştuğumuz bir işletmeci yönetmelik öncesi kapıya konulan menüleri zabıtanın almasıyla ilgili sıkıntılar olduğunu, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle bu sıkıntıların da ortadan kalkacağını belirtti.

Haberin Devamı

Kukis Suadiye işletme müdürü karardan memnun olduklarını ve düzenlemenin müşterilere fiyat açısından şeffaflık sağlayacağını belirterek, Bakanlıktan bilgi vermeye de geldiklerini ve hazırlıklarını bu doğrultuda tamamladıklarını söyledi. Konuştuğumuz bir restoran şefi de “Düzenleme güvenirliği sağlayacak” diyerek, müşterilerin fiyatlara dikkat ettiğini ve bu sebeple uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

İŞLETMECİLER TEDİRGİN

YENİ yılın ilk gününde vatandaşlar uygulamanın yerinde olduğunu söylerken, bazı işletmeciler ise işlerinin yarı yarıya düştüğünü belirtti. Müşteri Esengül Şahin, “Mecburen artık fiyat listesine bakıyoruz. Her yerde dengesiz bir fiyat dağılımı var maalesef. Bu sebeple fiyatlara bakarak oturuyoruz. Karar çok doğru, bu tür yerlerin çok sürprizleri olabiliyor. Zor durumda kalmamak adına güzel bir uygulama olmuş” dedi. Restoran işletmecisi Engin Yılmaz ise uygulamadan memnun değil. Yılmaz, “Çalışanlar için de vatandaşlar için de hakikaten iyi bir uygulama değil. İşler yarı yarıya düştü. Taktığımız tavuk döner 40 kiloysa 30 kiloya düştü. Et döner 50 kilo ise 40’a düştü. Bakın şimdi salonumuzun dolu olması gerekirken bomboş” şeklinde konuştu.