Resmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttı!

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Okulların tatile girmesiyle, çocuklu aileler bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek için planlar yapmaya başladı. Dört mevsim ayrı doğal güzellikler sunan ülkemizde, yazın olduğu kadar kış mevsiminde de birbirinden eşsiz tatil seçenekleri mevcut.

Kayseri’den Erzurum’a uzanan kış tatili rotasını, Bursa Uludağ, Kocaeli Kartepe, Bolu Kartalkaya ve dahası birbirinden eşsiz manzaralarda konumlanan tatil beldeleri takip ediyor. Sömestir tatilinin dün başlamasıyla tatil planlarını hayata geçirenlerin birçoğu mevsimin gereklilikleriyle birlikte özellikle kayak merkezlerini tercih ediyor.

Bazılarının dinlenmeyi tercih ettiği sömestir kimi için ise soğuktan kaçış olarak daha sıcak yerlere rezervasyon anlamına geliyor. Otobüs bileti satışlarının da arttığı süreçle ilgili talebi uzmanlar Hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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ŞEHRE YAKIN ROTALAR TERCİH EDİLİYOR

Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Yılmaz sömestir tatilinde tercih edilenler hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz, "Sömestir için en çok rezervasyon Bolu-Abant ve Kartalkaya, Bursa Uludağ ve Antalya oldu. Sömestirde çocuklu aileler hem kış mevsimini ve kar keyfini doyasıya yaşayacakları, doğayla iç içe olacakları ve şehre yakın rotaları tercih ediyorlar. Hem de kayak yaparak spor ve tatili birleştiriyorlar. Diğer taraftan sıcak rotalar da farklı ihtiyaçlarla tercih ediliyor. Büyük tesislerde hem kış mevsimi içerisinde yazı yaşıyor hem de dinlenmeyi tercih ediyorlar" dedi.

OTOBÜS BİLETİ SATIŞLARINDA 3 KAT ARTIŞ

Sömestirda öte yandan tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler otobüs biletlerini almayı son güne bıraktı. Bir önceki hafta cuma günü gerçekleşen satışlara göre 21 Ocak’ta otobüs bileti satışları 3 kat arttı.

Tatilcilerin çoğu tek başına yola çıktı. Her dört kişiden üçü otobüs yolculuğuna tek başına çıkmayı tercih ederken, iki kişi birlikte seyahat edenlerin oranı yüzde 18’de kaldı.

Sömestir tatili için en çok gidilen ilk üç şehir İstanbul, Ankara ve Adana oldu. Enuygun verilerine göre bu şehirleri sırasıyla İzmir, Mersin, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa takip etti. Tatil için en çok tercih edilen rota Ankara-İstanbul olurken, İstanbul’dakiler ise Ankara yönüne bilet aldı.

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OTEL REZERVASYONLARINDA İLK SIRA BURSA'NIN

Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan en çok tercih edilen yerlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Otobüs biletinde en çok rezervasyon yaptırılan rota Adana-İstanbul, uçak biletinde ise Van-İzmir oldu. Yurt dışına baktığımızda en çok uçak bileti rezervasyonu yaptırılan rota İstanbul-Berlin, en çok uçak bileti alınan şehir ise Düsseldorf idi. Otel rezervasyonlarına baktığımızda ise Bursa, Adana, İstanbul, Kayseri ve Erzurum ilk 5’te yer aldı" dedi.

SÖMESTİRDA TATİLE ÇIKMAYANLARA ÖNERİLER

Tabii sömestirda bazı aileler şehir dışına çıkmayı tercih ederken, bazıları ise tercihlerini şehir içinden yana kullanıyor. Şehir içinde de aileler için sömestir tatilini dolu dolu geçirebileceği birçok etkinlik oluyor. Özellikle alışveriş merkezlerinin çocuklara özel etkinlikler yaptığı sömestira özel gezilecek yerler:

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MİNİATÜRK

İstanbul Haliç kıyısındaki Miniatürk’te Kızkulesi’nden peribacalarına, Dolmabahçe Sarayı’ndan Balıklı Göl’e Türkiye’deki tüm tarihi ve kültürel eserlerin minyatür kopyaları sergileniyor. Buradaki tek eğlence bu minyatür eserlerle sınırlı değil. Labirent ve satranç alanında çocuklar zeka geliştirici oyunlar oynayarak hoşça vakit geçirebiliyor. Seçtiğiniz takımdan mini futbolcuların sahaya çıktığı Mini Stadyum, rüzgâr, yağmur, kar, dokunma gibi realistik efektlerle zenginleştirilmiş 3 boyutlu helikopter simülasyonu, Miniatürk Gezi Treni, kumandalı tekne, Masal Ağacı gibi farklı aktiviteler de Miniatürk’te sizi bekliyor. Bilet fiyatları ise şöyle: Tam bilet 20 TL, öğrenci 10 TL.

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RAHMİ KOÇ MÜZESİ

Miniatürk’ün hemen yanında Haliç kenarında çocuklarınızla birlikte gezebileceğiniz bir başka yer de İstanbul Rahmi Koç Müzesi. Türkiye’nin sanayi gelişimini yakından izleyebileceğiniz bu müzede klasik otomobiller, bisikletler, denizaltı, gemi gibi pek çok araç sergileniyor. 14. yüzyıla ait gök küresi gibi önemli gözlem ve ölçüm aletlerini kapsayan bilimsel aletler koleksiyonu, Atatürk Bölümü, 19. yüzyıla ait Kosta Usta Motor Tamir Atölyesi, Sandal Yapım Atölyesi, Fenni Aletler Dükkanı, Eczane, Kunduracı, Demirci gibi dükkan ve atölyelerin gerçeğe uygun olarak yeniden canlandırıldığı Yaşayan Geçmiş Bölümü de mutlaka görülmeli… Müzenin giriş ücreti yetişkinler için 35 TL, çocuklar için ise 15 TL. Ankara Rahmi Koç Müzesi’nin giriş ücreti ise yetişkinler için 20, çocuklar için ise 10 TL.

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FLYZONE TRAMBOLİN PARKLARI

Flyzone Trambolin parkları, spor tutkunlarına da benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Dev trambolin parkurları hem amatör, hem de profesyonel sporculara da hizmet veriyor. Survivor parkurlarıyla da eğlenceyi zirveye taşıyan Flyzone, grup aktiviteleri ve doğum günü partilerine de ev sahipliği yapıyor. Flyzone Trambolin Parklarında 60 dakikalık uçuş fiyatları 89 TL olarak belirlendi, ilk girişler için kaydırmaz çoraplar içinse 12 TL ödeniyor.

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İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ

Müzede Sunay Akın’ın 20 yılda 40’ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklar ve onların tarihiyle ilgili anlatımlar bulunuyor. Oyuncaklarla ilgili aradığınız her şey bu müzede var. Müzenin giriş ücreti yetişkinler için 40, öğrenciler içinse 25 TL.

İSTANBUL İLLÜZYON MÜZESİ

İstanbul İllüzyon Müzesi illüzyonlarla sizlere interaktif ve eğlenceli bir yolculuk imkanı sunuyor. Taksim Şişhane durağına 5 dakika yürüme mesafesindeki müzede yetişkin bilet fiyatları 95 TL, çocuk (5-18 yaş)/ öğrenci: 60 TL. eğer aile paketi alırsanız 270 TL ücreti bulunuyor.

İSTANBUL AKVARYUM

17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum’da ziyaretçiler hem Türkiye’nin ilk soğuk iklim penguenleri, ilginç türlerde dev köpek balıkları, vatozlar, timsahlar ve dünyanın en büyük kemirgenleri olan kapibaralar gibi farklı türde birçok canlıyı tanıyacak hem de geri dönüşüm ve deniz temizliği ile atölye çalışmalarına, interaktif hikaye anlatımı ve “Geleceği Besle” söyleşisine katılarak farkındalık kazanacak. Fiyatlar: 0-2 yaş ücretsiz, yetişkin 119 TL, 2-12 yaş-öğrenci-öğretmen-engelli-65 yaş üstü ve gazi ise 89 TL.



ANKARA HARİKALAR PARKI

Harikalar Parkı’nda 3 adet büyük “Oyuncakistan” ve 9 adet de küçük oyuncak grubu bulunuyor. Parkta yer alan Masal Adası’ndaki çizgi film karakterleri ve masal kahramanları ise küçükler kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. 1 milyon 320 bin metrekare alana sahip parkta parkın konseptine uygun tasarlanmış yapılar, suni göletler, go-kart, kaykay pisti, model gemi yüzdürme alanı, model araba pisti, halı sahalar, basket sahaları, tenis kortları, yürüyüş yolları ve piknik alanları bulunuyor.

ESKİŞEHİR SAZOVA BİLİM KÜLTÜR VE SANAT PARKI

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda Masal Şatosu, Kalyon Gemisi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Eti Su Altı Dünyası gibi görülecek çok şey bulunuyor. Çocukların çok eğleneceği parkta, eskiden fabrika işçilerinin ulaşımını sağlayan dekovil tren buraya gelenlere nostaljik bir tur fırsatı da sunuyor.



İSFANBUL (İSTANBUL)

Türkiye’nin en büyük temalı parkı İsfanbul özellikle 4-12 yaş grubu çocuklarınızın eğlenebileceği bir yer. Adalet Kulesi’nden King Kong’a, Bir Zamanlar İstanbul’dan Nefeskesen’e birçok farklı oyun ünitesi ve alanın yer aldığı İsfanbul’da yeme-içme alanları ve mağazalar da bulunuyor. Bilet fiyatı 129 TL.