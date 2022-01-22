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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak
GeriAhmet HAKAN Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

22 Ocak 2022

Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

*

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

*

- Daima alıngandır, daima haksızlığa maruz kaldığına inanır.

*

- Kendi fikirlerinin en önemli fikirler olduğundan yüzde yüz emindir.

*

- Maraza çıkarma potansiyeli bir hayli fazladır.

*

- Başbakanlık yapmış olmasını, biraz fazla önemser.

*

Yani demem o ki...

Millet İttifakı...

Sırf Ahmet Davutoğlu kaynaklı krizleri yatıştırmak için daha çok buluşup yemek yiyecektir.

İttifakın diğer parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim.

ŞANS VE ŞANSSIZLIK

3-1’lik yenilginin ardından şu iki hükmü verebilirim:

*

- BİR: Fatih Terim, gerçekten çok ballı bir adam...

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

*

- İKİ: Burak Elmas, gerçekten çok talihsiz bir adam...

TIPKI AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI GİBİ

EL Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin fotoğraflarına bakınca...

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Kendimi şöyle derken yakaladım:

*

El Salvador Cumhurbaşkanı’ndan ziyade...

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı’na benziyor.

*

El Salvador Cumhurbaşkanı’na saygım sonsuz ama benzetmeden de duramadım.

AKREP NALAN YANLIŞ ANIMSIYOR

AKREP Nalan, şöyle demiş:

*

“Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle evet diyeceğini ifade ederken, bizim gibi hayır diyenlere ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin.”

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

*

Akrep Nalan yanlış hatırlıyor. Sezen Aksu, “lekeli” ifadesini, 2010 referandumunda söylemedi.

Çözüm süreci başladığında “Bu sürece karşı duranlar iki cihanda lekeli” dedi.

*

Çözüm süreci başkadır, referandum başkadır.

Doğrudur, Sezen Aksu referandumda evet demiştir ama “Evet demeyenler iki cihanda lekelidir” dememiştir.

*

“Ne önemi var” demeyin, detaylar önemlidir ve en tehlikeli şeyler orada gizlidir.

ŞU ALTI TÜR KADINLA EVLENMEYECEKMİŞİZ

SARIKLI, cübbeli bir adamın videosu dolaşıyor ortalıkta. “İmam-ı Gazzâlî şu altı tür kadınla evlenmeyin diyor” temalı bir video...

*

Çok merak ediyorum:

İmam-ı Gazzâlî, neden “Şu altı tür kadınla evlenmeyin” diye nasihatler etmiş de, “Şu altı tür erkekle evlenmeyin” diye nasihatler etmemiş?

*

Hadi diyelim ki Gazzâlî’nin yaşadığı konjonktürde bu işler böyle oluyormuş, peki bugün neden hiçbir hocanın aklına “evlenilmeyecek erkekler” konusu gelmez?

SİZİ CÜBBELİ’NİN EVİNİN ÖNÜNE ALALIM

HZ. ADEM’e cahil dedi diyerek Sezen Aksu’ya en büyük muhalefeti Cübbeli yapmıştı.

*

Fakat şu işe bakın ki...

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Cübbeli’nin bir vaazında...

“Hz. Havva’nın Hz. Adem’i aldattığını” söylediği ortaya çıktı.

*

Ey Milli Beka Hareketi!

Sizi Cübbeli’nin evinin önüne alalım.

AŞK-I MEMNU

HDP’li Milletvekili Semra Güzel, teröristle fotoğrafları nedeniyle yazılı ve sözlü savunma yapacakmış.

*

Yapacağı savunma...

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

“İlişkimiz terörden değil, aşktan” temalı bir savunma olacak sanırım.

*

Savunma metnine “Aşk-ı memnu” diye başlık da atabilir yani.

MİKROPLAR KIRILACAK MI?

KAR yağışını, “Aman yağsın. Yağsın da mikroplar kırılsın” diye bekleyen 83 milyon 614 bin 362 kişiden biri de benim.

*

Hepimizi derin bir hayal kırıklığına uğratacak açıklama ise...

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Mikdat Kadıoğlu hocamızdan geldi.

*

Mikdat Hoca, “Kar ve soğuk mikropları kırsaydı, mikroplar laboratuvarlarda yaşasınlar diye buzdolaplarında tutulmazdı” dedi.

*

Yıktın perdeyi eyledin viran be Mikdat hocam.

YAZILI OLMAYAN KURALLAR

- Üç defadan fazla çaldırılmaz.

*

- Kürt ya da Arap arkadaşlarınızın olması, Kürtlere ya da Araplara yönelik ırkçılık yapmanızın mazereti olamaz.

*

- Meslektaş çekiştirmesi yapılmaz.

*

- Anlamadan, dinlemeden tepki gösterilmez.

*

- Hava karardıktan sonra hiç kimse telefonla rahatsız edilmez.

*

- Uzun yazılmış mesaja emoji’yle yanıt verilmez.

*

- Samimi olunan kişiler bile görüntülü aranmaz.

BİR FIKRA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AB büyükelçilerine...

“Bizim ittifakın ekonomik programı konusunda Deva Partisi çalışıyor” demiş.

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

*

Fıkra burada bitiyor, fıkra bu kadar.

X

Yemişim Swap’ını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2022
Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

*

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

Böyle bir anormallik var diye...

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Aşk eski bir yalan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ocak 2022
Son günlerde dilimde çok eski bir şarkı var.

Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.

*

Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.

Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.

*

Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:

*

“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”

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Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ocak 2022
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni mottosu bu.

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:

*

- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.

- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.

- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.

- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.

- Bana iş yaptırmıyorlar.

-

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Kısa çöpü çeken en sona otursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2022
Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlanmış.

Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.

*

Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:



Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?

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Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2022
Yıldırım Kaya, CHP’nin önde gelen isimlerinden.

 

Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...

Bir solcu sendika, bir solcu parti var.



Eğitim-Sen

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Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2022
Aşırı dindar bir ailenin içine doğdum.

Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.

Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.

Vaazlar, sohbetler dinledim.

Kitaplar karıştırdım.

*

İşte çok net biçimde söylüyorum:

*

“Cin çıkarma”

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Tutar mı tutmaz mı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ocak 2022
İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

*

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Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ocak 2022
ENES KARA ADLI BİR TIP ÖĞRENCİSİ, KALDIĞI ÖĞRENCİ YURDUNDA YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN CANINA KIYDI. ÜÇ GÜNDÜR BU ÇOK ÜZÜCÜ OLAYI KONUŞUYORUZ. NASIL OLUYOR DA BİR ÖĞRENCİ YURDUNUN KOŞULLARI, BÖYLE BİR TRAJEDİYE YOL AÇABİLİYOR? SERİNKANLI VE ÖNYARGISIZ BİÇİMDE BUNU İRDELEMEK ŞART. BEN BÖYLE BİR İRDELEMEYİ 7 HÜKÜMLE YAPMAYA ÇALIŞTIM.

HÜKÜM BİR

ZORLA, ZORLAYARAK

TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.

*

HÜKÜM İKİ

ARZ VE TALEP

BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.

*

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Kabataş Lisesi’ne selam olsun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2022
Sosyal medyada izledim videoyu.

“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:

*

Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.

Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.

*

Bakıyorum:

Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...

Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.

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Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2022
Ben lider olsam...

“Bırakın, bağlansınlar” derim.

*

Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:

*

- BİR: Söylediklerimden eminsem.

*

- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...

*

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Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2022
Fuat Bol’un dün Hürriyet’te yayınlanan yazısının başlığı şuydu: “CHP’liler demokrat olabilir mi?”

Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.

Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.

Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.

*

Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...


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Allah milletvekilinin iftirasından korusun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2022
Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.

 

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

*

Belgesi var mı bunun?


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Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2022
Yaşı yetmeyenler pek bilmez.

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.

*

Kimdi Şevki Yılmaz?

Yedi maddede özetleyeyim:

*

BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.

*

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‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ocak 2022
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.

*

Bir anda çarşı karıştı.

Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.

Mailler, mesajlar, telefonlar...

Protesto üstüne protesto.

*

Mesela

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20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2022
20 Aralık’ta ne oldu?

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.

Ve bugün 13’lerde seyrediyor.

*

20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...

“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.

Bir uçuş söz konusu olmadı.

*

20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının

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Aralık enflasyonu nasıl olacak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2022
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...

Biraz keyfi kaçmıştı.

*

Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.



Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

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Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2022
Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

*

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

*

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.


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Musmutlu yıllar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2022
Omikron denilen illetin tükendiği...

 

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...

*

- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...



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Nebati’ye dair her şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Aralık 2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

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