Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
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Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
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Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
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Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
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Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
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“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
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- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
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Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
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Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
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İşte çok net biçimde söylüyorum:
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“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
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HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
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HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
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“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
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Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
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Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak
Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
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- Daima alıngandır, daima haksızlığa maruz kaldığına inanır.
*
- Kendi fikirlerinin en önemli fikirler olduğundan yüzde yüz emindir.
*
- Maraza çıkarma potansiyeli bir hayli fazladır.
*
- Başbakanlık yapmış olmasını, biraz fazla önemser.
*
Yani demem o ki...
Millet İttifakı...
Sırf Ahmet Davutoğlu kaynaklı krizleri yatıştırmak için daha çok buluşup yemek yiyecektir.
İttifakın diğer parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim.
ŞANS VE ŞANSSIZLIK
3-1’lik yenilginin ardından şu iki hükmü verebilirim:
*
- BİR: Fatih Terim, gerçekten çok ballı bir adam...
*
- İKİ: Burak Elmas, gerçekten çok talihsiz bir adam...
TIPKI AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI GİBİ
EL Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin fotoğraflarına bakınca...
Kendimi şöyle derken yakaladım:
*
El Salvador Cumhurbaşkanı’ndan ziyade...
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı’na benziyor.
*
El Salvador Cumhurbaşkanı’na saygım sonsuz ama benzetmeden de duramadım.
AKREP NALAN YANLIŞ ANIMSIYOR
AKREP Nalan, şöyle demiş:
*
“Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle evet diyeceğini ifade ederken, bizim gibi hayır diyenlere ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin.”
*
Akrep Nalan yanlış hatırlıyor. Sezen Aksu, “lekeli” ifadesini, 2010 referandumunda söylemedi.
Çözüm süreci başladığında “Bu sürece karşı duranlar iki cihanda lekeli” dedi.
*
Çözüm süreci başkadır, referandum başkadır.
Doğrudur, Sezen Aksu referandumda evet demiştir ama “Evet demeyenler iki cihanda lekelidir” dememiştir.
*
“Ne önemi var” demeyin, detaylar önemlidir ve en tehlikeli şeyler orada gizlidir.
ŞU ALTI TÜR KADINLA EVLENMEYECEKMİŞİZ
SARIKLI, cübbeli bir adamın videosu dolaşıyor ortalıkta. “İmam-ı Gazzâlî şu altı tür kadınla evlenmeyin diyor” temalı bir video...
*
Çok merak ediyorum:
İmam-ı Gazzâlî, neden “Şu altı tür kadınla evlenmeyin” diye nasihatler etmiş de, “Şu altı tür erkekle evlenmeyin” diye nasihatler etmemiş?
*
Hadi diyelim ki Gazzâlî’nin yaşadığı konjonktürde bu işler böyle oluyormuş, peki bugün neden hiçbir hocanın aklına “evlenilmeyecek erkekler” konusu gelmez?
SİZİ CÜBBELİ’NİN EVİNİN ÖNÜNE ALALIM
HZ. ADEM’e cahil dedi diyerek Sezen Aksu’ya en büyük muhalefeti Cübbeli yapmıştı.
*
Fakat şu işe bakın ki...
Cübbeli’nin bir vaazında...
“Hz. Havva’nın Hz. Adem’i aldattığını” söylediği ortaya çıktı.
*
Ey Milli Beka Hareketi!
Sizi Cübbeli’nin evinin önüne alalım.
AŞK-I MEMNU
HDP’li Milletvekili Semra Güzel, teröristle fotoğrafları nedeniyle yazılı ve sözlü savunma yapacakmış.
*
Yapacağı savunma...
“İlişkimiz terörden değil, aşktan” temalı bir savunma olacak sanırım.
*
Savunma metnine “Aşk-ı memnu” diye başlık da atabilir yani.
MİKROPLAR KIRILACAK MI?
KAR yağışını, “Aman yağsın. Yağsın da mikroplar kırılsın” diye bekleyen 83 milyon 614 bin 362 kişiden biri de benim.
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Hepimizi derin bir hayal kırıklığına uğratacak açıklama ise...
Mikdat Kadıoğlu hocamızdan geldi.
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Mikdat Hoca, “Kar ve soğuk mikropları kırsaydı, mikroplar laboratuvarlarda yaşasınlar diye buzdolaplarında tutulmazdı” dedi.
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Yıktın perdeyi eyledin viran be Mikdat hocam.
YAZILI OLMAYAN KURALLAR
- Üç defadan fazla çaldırılmaz.
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- Kürt ya da Arap arkadaşlarınızın olması, Kürtlere ya da Araplara yönelik ırkçılık yapmanızın mazereti olamaz.
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- Meslektaş çekiştirmesi yapılmaz.
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- Anlamadan, dinlemeden tepki gösterilmez.
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- Hava karardıktan sonra hiç kimse telefonla rahatsız edilmez.
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- Uzun yazılmış mesaja emoji’yle yanıt verilmez.
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- Samimi olunan kişiler bile görüntülü aranmaz.
BİR FIKRA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AB büyükelçilerine...
“Bizim ittifakın ekonomik programı konusunda Deva Partisi çalışıyor” demiş.
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Fıkra burada bitiyor, fıkra bu kadar.