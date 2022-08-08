Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Rekabet Kurumu'ndan ikinci el otomobil satış şirketlerine soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#İkinci El#Otomobil#Satış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 10:11

Rekabet Kurumu, ikinci el otomobil ticaretine aracılık eden internet sitesi ve uygulamalara yönelik olarak soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Rekabet Kurulu, Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet hakkında soruşturma açtı.

Kararda şöyle denildi:

"Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Gözden Kaçmasın

Rusya’yla ticarette Türkiye formülüRusya’yla ticarette Türkiye formülüHaberi Görüntüle

Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Haberin Devamı

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi.

Gözden Kaçmasın

Yine Cemal Enginyurt vakası: TV stüdyosunu ringe çevirdiYine Cemal Enginyurt vakası: TV stüdyosunu ringe çevirdiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İkinci El#Otomobil#Satış

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols