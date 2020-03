PttAVM’de 44 satıcıya fahiş fiyat incelemesi

Ticaret Bakanlığı, bazı e-ticaret platformlarında 30-40 TL’lik dezenfektan ürünlerinin 250 TL’ye varan fiyatlarla satılmaya başlanması üzerine önlemlerini artırırken, Türkiye’nin milli e-ticaret platformu da fırsatçılara karşı inceleme başlattı. Müşteri şikayetleri sonucu 30 satıcı hakkında işlem yaparken, kurum yetkilileri de 14 satıcıyı fahiş fiyat uyguladığı iddiasıyla incelemeye aldı. Bu firmaların, el dezenfektanı, anti-bakteriyal ıslak mendil, konserve, makarna, eldiven ve maske satışı yaptıkları öğrenildi. Türkiye’de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından başlayan süreci dikkatli takip ettiklerini belirten PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi:



GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ



“Geçtiğimiz yıl meyve-sebze fiyatları üzerinden oynanmak istenen oyunu bozduk. Bu yıl da, koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmayacağız. Sorumluluğumuzun farkındayız ve her konuda olduğu gibi ürün fiyatları konusunda da titizlikle hareket ediyoruz. E-ticaret sitemiz üzerinden yapılan satışlarda, ürün fiyatlarını satışı yapan tedarikçiler belirlemektedir. Ancak bu demek değildir ki fahiş fiyat artışlarına göz yumacağız. Ülkemizin ve vatandaşımızın öncelikle refahı ve sağlığını düşünerek bu perspektifte hareket etmekteyiz. Bu nedenle hiçbir fahiş artışa izin vermeyeceğiz. İnceleme başlattığımız satıcılar, fahiş zamlar yaptıkları ortaya çıkarsa platformumuzdan çıkarılacak.



ŞİKÂYETİNİZİ BİLDİRİN



Vatandaşlarımız tedarik zinciri noktasında hiçbir tereddüt yaşamamalı. Talep edilen her ürünü karşılayabilecek güçteyiz. Günlük 500 adet kolonya ve makarna sipariş edilirken, bu rakam 10 binleri geçmeye başladı. Tüm siparişleri karşılayabilecek güçteyiz. Müşterilerimiz için şikayet mekanizmamız her daim açık olacak. Fiyatlarda fahiş zamlar olduğunu düşünen müşterilerimiz varsa destek@epttavm.com adresine şikayetlerini yazabilirler.”