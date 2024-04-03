Promosyon yarışı hızlandı

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Bankaların son günlerde emeklilere verdiği promosyon ödemelerini artırmasının ardından gözler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine çevrildi. Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Son haftalarda kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyon yarışına dahil olunca emekli kapma savaşları kızıştı. Bazı bankalar, aylıklarını taşıyan emeklilere verdikleri promosyon ödemelerinin yanında bir de 3 bin TL’ye kadar ek promosyon alternatifleri sunmaya başladı.

‘ŞUBEYE GİTMENİZE GEREK YOK’

Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor.

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Promosyon tutarı artınca talebin de yoğun olduğunu duyuran bankalar da, maaşını taşımak isteyen emeklilere, bu işlemi şubeye gidip sıraya girmeden, mobil bankacılık üzerinden ya da ilgili bankanın internet sitesi üzerinden tek tuşla hızlı bir şekilde yapmalarını öneriyor. Yapılması gereken ise, emeklilerin, telefonlarına ilgili bankanın uygulamasını indirdikten sonra sırasıyla Başvurular - Emekli Maaş İşlemleri - Promosyon Durumu - Yenile adımlarını takip etmesi...

Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...

-Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası, emekli aylığı 10 bin TL’ye kadar olanlara 5 bin TL; aylığı 10 bin- 15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL; aylığı 15 bin-20 bin TL arasında olanlara 10 bin TL ve aylığı 20 bin TL ve daha fazla olanlara 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.

-Halkbank, emekli aylığı 10 bin-14 bin 999,99 TL arasındaki emeklilere 8 bin TL; aylığı 15 bin-19 bin 999,99 TL arasında olanlara 10 bin TL; 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 12 bin TL promosyon veriyor.

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-Garanti BBVA, emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL promosyon verirken; aylığı 10 bin-15 bin TL arasında olan emeklilere 10 bin TL; aylığı 15 bin-20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500 TL ve aylığı 20 bin TL ve üstünde olan emeklilere 15 bin TL promosyon veriyor.

-Yapı Kredi, bir aylık net geliri 9 bin 999 TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL promosyon verirken; net geliri 10 bin-14 bin 499 TL arasında olanlara 10 bin TL; net geliri 15 bin TL-19 bin 999 TL arasında olanlara 12 bin 500 TL ve net geliri 20 bin TL’nin üzerinde olanlara da 15 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

3 BİN TL’YE KADAR EK ÖDEME DE VAR

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Yapı Kredi ayrıca, promosyon ödemesine ek olarak üçer kez ayrı ayrı 1000’er TL’lik ek nakit ödülü de veriyor ve böylece 3 bin TL’lik ek ödeme de yapılmış oluyor. Bu ek ödemeleri alabilmek için de taahhütnamenin imzalanmasından sonraki 60 gün içinde ‘iki yeni fatura ödeme talimatının verilmesi’, ‘bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması’ ve ‘Yapı Kredi Mobil uygulamasını aktif kullanmaya başlamak’ gibi şartlar aranıyor.

-Akbank, emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15 bin TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2 bin 500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17 bin 500 TL ödeme yaptığını duyurdu. Emekli aylığı 0 - 9 bin 999 TL aralığında olanlara 5 bin TL promosyon ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6 bin 250 TL’lik ödeme yapılırken; emekli aylığı 10 bin-14 bin 999 TL olanlara 8 bin TL’lik promosyon ve 2 bin TL’lik de ek promosyonla birlikte toplamda 10 bin TL’lik ödeme yapılıyor. Banka, emekli aylığı 15 bin TL-19 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL promosyon ve 2 bin 500 liralık ek promosyon olmak üzere toplamda 12 bin 500 TL’lik ödeme yaparken; aylığı 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 12 bin TL promosyon ve 3 bin liralık promosyonla birlikte toplamda 15 bin lira ödeme yaptığını duyurdu.

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-Denizbank, maaşı 9 bin 999 TL’ye kadar olan emeklilere 5 bin TL; 10 bin-14 bin 999 TL arası maaş alanlara 8 bin TL; 15 bin-19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriyor.

TCMB: SIKI PARASAL KOŞULLARI SÜRDÜRECEĞİZ

-MERKEZ Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Söz konusu toplantıda bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmelerin konuşulduğu belirtildi.

2024’ün ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini vurgulayan Dr. Karahan, “Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz” dedi. “Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz” diyen Karahan, “Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır” değerlendirmelerinde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Çakar ise, Karahan’dan para politikası uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini ve kendisine sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etti. Çakar ayrıca, Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini kaydetti.